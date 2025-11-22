28ο Forum Ανάπτυξης: Καινοτόμες λύσεις και πρακτικές

Καινοτόμα εργαλεία ως μέρος της στρατηγικής επιβίωσης και ανάπτυξης που θα καταστήσουν την κοινωνία και τις υποδομές ανθεκτικές και βιώσιμες παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίας με θέμα «Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα σε εποχή κλιματικών και ψηφιακών κρίσεων» που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Δρ. Δημήτριος Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Διαχείρισης και Ανάπτυξης Καινοτομίας και Ανθρώπινων Πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος παρουσίασε το έργο ENDURANCE «Strategies and Services for Enhanced Disruption Resilience and Cooperation», το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών (NIS2 & CER Directive), αλλά και για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αύξηση των φυσικών κινδύνων. Το έργο εστιάζει σε πέντε κρίσιμες υποδομές: Ύδρευση & αποχέτευση, Ενέργεια, Υγεία, Μεταφορές, Πολιτική προστασία, ενώ ο κ. Μιχαλόπουλος αναφερόμενος στα αναμενόμενα οφέλη για την Περιφέρεια, τόνισε: την πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία αξιολόγησης ανθεκτικότητας (Digital Twin & simulations), την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων, ΔΕΥΑ και φορέων κρίσιμων υποδομών, τη βελτίωση προετοιμασίας για φυσικούς κινδύνους και τεχνικές βλάβες, την αναβάθμιση γνώσης & δεξιοτήτων στελεχών μέσω Workshops, κ.α.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Δρ. Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλου, συνεργάτη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος παρουσίασε το έργο ACCEND «Accelerating European Deep Tech Startups». Μεταξύ άλλων τόνισε πως «το ACCEND είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που θέτει τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο διασυνδεδεμένη ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (Deep Tech). Εστιάζει στη δημιουργία νέων εργαλείων, συνεργασιών και προγραμμάτων που βοηθούν εταιρείες σε πρώιμο στάδιο να αναπτυχθούν — όχι μόνο στην χώρα τους, αλλά και εκτός συνόρων, ενώ συνεργάζεται με κόμβους καινοτομίας και επιταχυντές σε διαφορετικές περιοχές, σχεδιάζοντας μακροπρόθεσμα συστήματα υποστήριξης που είναι βαθιά ριζωμένα στις τοπικές κοινότητες, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από κοινού σε όλη τηνΕυρώπη». Όπως είπε, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, στόχος του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η επιτυχία τολμηρών, Deep Tech ιδεών.

Στη συνέχεια η ΜΒΑ Γεν. Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ – Αναπτυξιακή Α.Ε. – Συντονίστρια CLLD/LEADER, Ηρώ Τσιμπρή, παρουσίασε το μοντέλο των ΟΤΔ LEADER/CLLD ως πετυχημένη πρακτική διακυβέρνησης τοπικών κοινοτήτων, για μια βιώσιμη και ανθεκτική περιφερειακή ανάπτυξη (δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων), ζητώντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος να έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να μην υπάρχει απώλεια πόρων. «Οι κρίσεις δεν είναι μόνο κλιματικές και ψηφιακές, αλλά και κοινωνικές και η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει να λαμβάνονται υπόψη οι μεγάλες ανάγκες. To LEADER μπορεί να βοηθήσει στην αντιστροφή της εγκατάλειψης της υπαίθρου, στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στην κοινωνική συνοχή», τόνισε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, Principal of EHS (Environment, Health and Safety) / CBL Patras SA, Μπέττυ Πέππα, παρουσίασε καλές πρακτικές πυροπροστασίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην βιομηχανία, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως η πρόληψη, η κουλτούρα ασφάλειας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η συνεργασία και ο συντονισμός αποτελούν βασικά στοιχεία συμμόρφωσης η οποία ωστόσο, όπως είπε, δεν αρκεί.

Το λόγο πήρε ο Σωκράτης Λέκκας, Project Manager της Πατρών- Πύργου- ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, με θέμα «Σχεδιάζοντας τον νέο Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου: Βιωσιμότητα, Καινοτομία και Ανθεκτικότητα». Όσον αφορά στη Βιωσιμότητα, ανέφερε πως πρόκειται για έναν πράσινο αυτοκινητόδρομο με 100% φωτισμό LED, επέκταση προγραμμάτων προσαρμοστικού Φωτισμού, νερό από τον Αέρα, εγκατάσταση Φωτοβολταικών Πάρκων και εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών Οχημάτων, ενώ για την ανθεκτικότητα εστίασε στα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε δύο σημεία στην περιοχή Τσουκαλέικα για τα οποία αναμένεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και έναρξη της κατασκευής του μέχρι τέλος του έτους και σε 37 θέσεις με ολοκληρωμένες προμελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο για τελική έγκριση και αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή τους το καλοκαίρι του 2026. Επίσης, ο κ. Λέκκας ανακοίνωσε πως έχει δρομολογηθεί και η βελτίωση της οδικής σύνδεσης του νέου αυτοκινητόδρομου με το Αεροδρόμιο του Αράξου.

Για τη συμβολή της Βιομηχανίας Τσιμέντου στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας μίλησε ο Ιωάννης Φωτακόπουλος, Product Marketing Manager (Cement & Aggregates) της TITAN AE, επισημαίνοντας πως η κλιματική αλλαγή είναι μεγάλη πρόκληση για τη βιομηχανία τσιμέντου, στην οποία ο ΤΙΤΑΝ ΑΕ απαντά με φιλόδοξους στόχους εκπομπών με ορίζοντα το 2050 και το μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.