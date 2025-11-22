Αίγιο: Εξιχνιάστηκε απάτη- Δικογραφία σε βάρος γυναίκας

Εξιχνιάστηκε απάτη στον Αύγουστο του 2025 στο Αίγιο, δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας απάτη που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2025 και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μια ημεδαπής γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο επιχείρησης και παρήγγειλε προϊόντα αξίας 86 ευρώ, ζητώντας του ψευδώς να παραδοθούν σε αστυνομική υπηρεσία.

Στη συνέχεια ο άγνωστος δράστης ζήτησε από τον παθόντα να μεταβεί σε περίπτερο και να αγοράσει προϊόντα και τρεις προπληρωμένες κάρτες, συνολικής αξίας -300- ευρώ, για να τις φέρει μαζί με την παραγγελία και χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι χρειάζονταν τον κωδικό της κάρτας, ο άγνωστος δράστης απέσπασε τα χρήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό, με δικαιούχο την κατηγορούμενη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της κατηγορούμενης θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.