Ο Τραμπ επαινεί τον Μαμντάνι: Εκπληκτική νίκη και προοπτικές για εξαιρετική θητεία

Πριν από τις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ζοχράν Μαμντάνι περιγράφονταν από τον Ντόναλντ Τραμπ ως «κομμουνιστής» που διεκδικεί τον δήμο, ενώ είχε απειλήσει ότι θα κόψει τη χρηματοδότηση για την πόλη και ακόμη ότι… θα μεταναστεύσει.

Σήμερα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ξεχνά εκείνες τις δηλώσεις, επαινώντας τον Μαμντάνι, τον πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχαν, με τον ίδιο καθισμένο στο γραφείο και τον ελεγμένο δήμαρχο όρθιο δίπλα του, ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει καμία διαφορά» μετά τη συζήτηση μαζί του.

Τον συνεχάρη για την «απίστευτη εκλογική νίκη», λέγοντας ότι έδωσε «έναν απίστευτο αγώνα ενάντια σε πολλούς έξυπνους ανθρώπους». «Τους νίκησε και τους νίκησε εύκολα», συμπλήρωσε.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα όπως η στέγαση και τα τρόφιμα, καθώς και τη τιμή του πετρελαίου.

«Απλά θέλω να τον συγχαρώ. Πιστεύω ότι έχει ελπίδες να γίνει ένας πραγματικά εξαιρετικός δήμαρχος», είπε ο Τραμπ. Γιατί όπως εξήγησε «όσο καλύτερα τα πάει, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι. Θα πω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε τίποτα. Θα τον βοηθήσουμε, για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο όλων».

Οι δημοσιογράφοι δεν ξέχασαν όμως την απειλή για μετανάστευσης και τον ρώτησαν αν θα ένιωθε άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη με δήμαρχο τον Μαμντάνι, αλλά και για την απειλή να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Νέας Υόρκης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

«Νομίζω είναι γνωστοί οι δολοφόνοι, οι έμποροι ναρκωτικών και μερικοί πολύ κακοί ανθρώποι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για να συνεχίσει με καλά λόγια για τον νέο δήμαρχο: «Στην πραγματικότητα, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλει να έχει μια ασφαλή Νέα Υόρκη... μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, αλλά αν δεν έχετε ασφαλείς δρόμους, δεν θα είναι επιτυχημένο. Οπότε θα συνεργαστούμε».

Όσο για το αν θα ένιωθε άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη υπό τον Ζοράν Μαμντάνι, ο Τραμπ ήταν αφοπλιστικός: «Θα ένιωθα πολύ, πολύ άνετα στη Νέα Υόρκη». Εξήγησε ότι «συμφωνούμε σε πολλά περισσότερα από ό,τι θα περίμενα, θέλω να κάνει εξαιρετική δουλειά και θα τον βοηθήσουμε να κάνει εξαιρετική δουλειά».

Από την πλευρά του ο Μαμντάνι καλωσόρισε την «παραγωγική συνάντηση» με τον Τραμπ, η οποία, όπως είπε, επικεντρώθηκε «σε έναν τόπο κοινού θαυμασμού και αγάπης: τη Νέα Υόρκη». Στόχος και των δύο, όπως είπε, πώς δεν θα βελτιωθεί η ζωή για τους κατοίκους της πόλης.

«Είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με τις θέσεις και τις απόψεις μας, και αυτό που πραγματικά εκτιμώ στον πρόεδρο είναι ότι η συνάντηση που είχαμε επικεντρώθηκε στον κοινό σκοπό που έχουμε να υπηρετούμε τους Νεοϋορκέζους», είπε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη ζωή των 8,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια κρίση του κόστους ζωής, με έναν στους τέσσερις να ζει σε συνθήκες φτώχειας».