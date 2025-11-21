Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βόνιτσα: Μαθητές αποχώρησαν από το φροντιστήριο με τη βοήθεια πυροσβεστικού οχήματος

Βόνιτσα: Μαθητές αποχώρησαν από το φροντ...

Μεγάλες καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας

 

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής 21/11.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν για ακόμη μια φορά σε χείμαρρους.

Μάλιστα, μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από την Πυροσβεστική για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Ειδήσεις Τώρα

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία- Χιόνια και ψυχρό κύμα αναμένονται

Πάτρα: ΙΧ έπεσε σε στύλο στου Διάκου- Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Στη φυλακή για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο- Οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» ΙΧ και υπό την επήρεια αλκοόλ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βόνιτσα Πλημμύρες

Ειδήσεις