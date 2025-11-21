Βόνιτσα: Μαθητές αποχώρησαν από το φροντιστήριο με τη βοήθεια πυροσβεστικού οχήματος

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Βόνιτσα το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής 21/11.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν για ακόμη μια φορά σε χείμαρρους.

Μάλιστα, μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από την Πυροσβεστική για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.