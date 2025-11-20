Η μελέτη της Data Consultants στο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: «Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα: Ζήτηση, περιφερειακές τάσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός»

Μια σημαντική μελέτη της Data Consultants, με θέμα «Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα: Ζήτηση, περιφερειακές τάσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός» παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του 2ου ετήσιου συνεδρίου επαγγελματικής κατάρτισης που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» στην Αθήνα.

Η μελέτη, την παρουσίαση της οποίας έκανε ο διευθυντής της Data Consultants, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κι εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρος Λουλούδης, εξετάζει τη δυναμική της αγοράς επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, αναλύοντας περιφερειακές διαφοροποιήσεις, ανάγκες δεξιοτήτων κι επιδράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα του ελληνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς καλύπτουν το κατεξοχήν πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε αυτό το τμήμα του συστήματος υλοποιείται η πλέον ευέλικτη, προσαρμοστική και άμεσα αξιοποιήσιμη μορφή κατάρτισης, η οποία επιτρέπει στους ενήλικες να αποκτούν, να αναβαθμίζουν ή να πιστοποιούν δεξιότητες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η επόμενη δεκαετία θα αποτελέσει περίοδο καθοριστικών μετασχηματισμών για την ΕΕΚ στην Ελλάδα», τόνισε ο Θεόδωρος Λουλούδης. «Τέσσερις παράγοντες αναδεικνύονται καθοριστικοί για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου: ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση, οι δημογραφικές μεταβολές και οι νέες μορφές απασχόλησης και δεξιοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί δεν μεταβάλλουν μόνο το προφίλ των επαγγελμάτων και τη ζήτηση δεξιοτήτων, αλλά επανακαθορίζουν συνολικά τις απαιτήσεις για συνεχή μάθηση, καθιστώντας τη μη τυπική εκπαίδευση και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κομβικούς φορείς προσαρμογής του εργατικού δυναμικού».

Κατά την παρουσίαση, το δημογραφικό παρουσιάστηκε ως ο πιο καθοριστικός παράγοντας από τους παραπάνω για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου: Η σημαντική μείωση του πληθυσμού και η αύξηση της μέσης ηλικίας, οδηγούν σε μικρότερη δεξαμενή νέων κι αυξανόμενη ανάγκη διά βίου μάθησης για όλους.

Παράλληλα, ο κ. Λουλούδης ανέλυσε τέσσερις βασικές ομάδες ζήτησης - νέους, εργαζόμενους, ανέργους και ειδικές ομάδες - επισημαίνοντας ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετικές ανάγκες κι εμπόδια πρόσβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους εργαζόμενους, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή για upskilling, καθώς και στις ισχυρές περιφερειακές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση κατάρτισης. Οπως αναλύθηκε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που επηρεάζει περίπου το 80% των επαγγελμάτων, δημιουργεί επείγουσα ανάγκη για micro-credentials, ευέλικτα μοντέλα μάθησης και τεχνολογικά ώριμους παρόχους.

Ο Θ. Λουλούδης πρότεινε ένα πιο σταθερό πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης, διασύνδεση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ψηφιακή ετοιμότητα παρόχων και προσαρμοσμένες περιφερειακές στρατηγικές, με στόχο ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα διά βίου μάθησης που στηρίζει την ανάπτυξη.

Οπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Tο μέλλον της ΕΕΚ στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Η αύξηση της συμμετοχής απαιτεί στοχευμένα κίνητρα, ενίσχυση των συστημάτων πληροφόρησης, ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών και καλλιέργεια μιας κουλτούρας μάθησης που θα ενθαρρύνει τους ενήλικες να επενδύουν διαρκώς στις δεξιότητές τους. Η εμπειρία χωρών όπως η Σουηδία και η Εσθονία αναδεικνύει ότι η επένδυση στη διά βίου μάθηση αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική για την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή. Στο ελληνικό πλαίσιο, η ανάδειξη των ΚΔΒΜ ως σταθερών «συνοδοιπόρων» του πολίτη σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για μια τέτοια στροφή. Τέλος, η υλοποίηση των κατευθύνσεων που αναλύονται στη μελέτη απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, διατομεακή συνεργασία, επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και προσαρμογής. Μόνο μέσα από μια τέτοια συστημική προσέγγιση η ΕΕΚ –και ιδιαίτερα η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων– μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος δεξιοτήτων, ικανού να στηρίξει έναν εργαζόμενο που θα εργάζεται περισσότερα χρόνια και θα χρειάζεται να επανεκπαιδεύεται διαρκώς σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία και οικονομία».

Στόχος της μελέτης της Data Consultants, η οποία θα κοινοποιηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΛΣΕΚΕΚ στο Διαδίκτυο (elsekek.com), αποτελεί η τεκμηριωμένη χάραξη στρατηγικών για την ενίσχυση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης έως το 2030.