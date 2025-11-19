Επιμελητήριο Αχαΐας: Ανεξαρτητοποιείται ο Φίλιππος Οικονόμου

Ανεξαρτητοποιείται ο Φίλιππος Οικονόμου, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, η οποία έχει ως εξής:



"Με αφορμή ανακοίνωση της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» σχετικά με το αίτημα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα τις αναθέσεις, συνεργασίες και συμβάσεις του Επιμελητηρίου και της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.) δηλώνω πως συνυπογράφω το συγκεκριμένο αίτημα.



Θεωρώ πως είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων όσων είμαστε εκλεγμένοι από τον επιχειρηματικό κόσμο στο Δ.Σ., να διαφυλάξουμε τη διαφάνεια στη

λειτουργία του Επιμελητηρίου και της Αναπτυξιακής του. Μια υποχρέωση βέβαια που πρωτίστως έχει η Διοίκηση του Επιμελητηρίου και της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.

και την οποία θα πρέπει να υλοποιήσει χωρίς δικαιολογίες ή περιστροφές, ορίζοντας την συγκεκριμένη συνεδρίαση και ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τον επιχειρηματικό κόσμο για όλα όσα έγιναν από την 1-1-2025 μέχρι και σήμερα.



Δηλώνω επίσης πως ανεξαρτητοποιούμαι από την παράταξη «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής» με επικεφαλής τον κ. Θεόδωρο Λουλούδη. Προσωπικά, όπως έχω καταδείξει και με την πρόσφατη παραίτησή μου από το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στόχος μου είναι να συνεχίσω να υπηρετώ απαρέγκλιτα τα συμφέροντα των συναδέλφων επιχειρηματιών που με εξέλεξαν στο Δ.Σ. του

Επιμελητηρίου.



Σε αυτούς τους συναδέλφους έχω υποχρέωση να λογοδοτώ και να βρίσκομαι στο πλευρό τους, χωρίς να καθορίζομαι από θέσεις και αξιώματα".

Φίλιππος Οικονόμου

Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας