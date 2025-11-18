Grand Hotel- spoiler: Ο Ρήγας συλλαμβάνεται και η Αλίκη δεν μπορεί να κρύψει την ικανοποίησή της

Νέες εξελίξεις και ανατροπές περιμένουν τους τηλεθεατές στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel», που θα προβληθεί απόψε, Τρίτη (18.11.2025) στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Ο Πέτρος γίνεται έξαλλος με τις αποκαλύψεις που μαθαίνει, αλλά πρώτιστο μέλημά του είναι να μιλήσει για όλα στην Αλίκη. Η σύλληψη του Ρήγα φέρνει αναστάτωση στο Grand Hotel, ενώ η Αλίκη εκτιμά τη βοήθεια του Άρη - ωστόσο η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ.

Grand Hotel: Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35: Ο Πέτρος γίνεται έξαλλος με αυτά που μαθαίνει, αλλά πρώτο του μέλημα είναι να βρει και να μιλήσει για όλα στην Αλίκη. Ο Ρήγας συλλαμβάνεται και η Αλίκη δεν μπορεί να κρύψει την ικανοποίησή της. Η σύλληψή του αναστατώνει το Grand Hotel. Η Αλίκη εκτιμά την βοήθεια του Άρη, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Κάποιος που θέλει τον Ρήγα έξω από την φυλακή, παγιδεύει τον Βλάσση για τον φόνο της Γιαχαλή.

Κάποιος που θέλει τον Ρήγα έξω από την φυλακή, παγιδεύει τον Βλάσση για τον φόνο της Γιαχαλή. Ο Χαραλάμπης μαθαίνει από τη Δούκισσα ότι παραχώρησε στον Χατζημήτρο την περιοχή των προσφυγικών και χάνει το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια του. Η Φρίντα σπεύδει να βοηθήσει τον Βλάσση που είναι σε δύσκολη θέση, την ίδια στιγμή που η συμπεριφορά του Διονύση βάζει σε σκέψεις τον Άρη. Με την βοήθεια του Νικόλα θα μπει στο δωμάτιο του Διονύση για να ψάξει για στοιχεία. Εκεί θα ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό του μετρ… Ο Πέτρος αποφασίζει να στείλει τηλεγράφημα στην Αλίκη…