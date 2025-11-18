Πάτρα: To Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου το 28ο Forum Ανάπτυξης

Το 28ο Forum Ανάπτυξης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events στην Πάτρα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη διημέρου ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου. Με κεντρικό θεματικό άξονα «Το Μέλλον της Ανάπτυξης: Κοινωνία, Δημογραφικό, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Ανθεκτικότητα», η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων από τον χώρο της οικονομίας, της κοινωνίας, της γνώσης και της καινοτομίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε μια περίοδο έντονων μεταβολών και νέων προκλήσεων, το 28o Forum Ανάπτυξης αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα όπως η συμμετοχική δημοκρατία, οι δημογραφικές εξελίξεις, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ο κομβικός ρόλος της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μέσα από πληθώρα συνεδριών, παρεμβάσεων και θεματικών ενοτήτων, η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προβληματισμού και προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας.

Το 28ο Forum Ανάπτυξης συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ,την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας.

Χορηγοί είναι οι: Building Solid Success (BSS), CBL PATRAS - ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., PLANET COOL, FEAC Engineering, ADAMANT COMPOSITES, Ευτύχιος Σπετσέρης Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε., s/m Ανδρικόπουλος, NIDA, Παναγιωτόπουλος ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ, Aplopolis και UNITYPE Β. & M. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), της ΔΕΥΑΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Europe Direct της Π.Δ.Ε., του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε., του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων ΙΝΒΙΣ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., του Οικονομικού Επιμελητηρίου-10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας IRI beyond και της NOVELCORE O.E.

Οργανωτής είναι η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων».

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί και το εκθεσιακό τμήμα του 28ου Forum Ανάπτυξης με ενδιαφέρουσες συμμετοχές.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 28ου Forum Ανάπτυξης 2025 έχει ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2025

10:00-10:30

Αγιασμός - Εγκαίνια από τον σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

10:30-12:30

Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας - Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

Θέμα: «Η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές: Ανάπτυξη σε εποχή κλιματικών κρίσεων»

Χαιρετισμός:

· Ιωάννης Πολυδωρόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Ομιλητές:

· Βασιλική Πουγκακιώτη, MEng, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR

Θέμα: «Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά: Προκλήσεις και Στρατηγικές Προσαρμογής με Προτεραιότητα στην Ανθεκτικότητα»

· Κατερίνα Βαρβαρίγγου, Γεωπόνος MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR

Θέμα: «Κλιματική Κρίση και Ανθεκτικότητα: Προσαρμογή τοπίου και χρήσεων γης»

· Στέφανος Παπαζησίμου, Γεωλόγος, Ph.D, Πρ. Τμ. Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ, Υπεύθυνος έργου LIFE-IP AdaptinGR για την ΠΔΕ

Μαρία Μακρή, Χημικός Μηχανικός, Ph.D, Πρ. Τμ. Ενεργειακού Σχεδιασμού και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΔΕ

Θέμα: «Το έργο LIFE-IP AdaptInGR - Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

· Γεωργία Παναγοπούλου, Χημικός MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΟΦΥΠΕΚΑ στο έργο LIFE-IP AdaptInGR

Θέμα: «Ο Εθνικός Πληροφοριακός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή: Εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ελλάδα»

Συντονίστρια: Βασιλική Πουγκακιώτη, MEng, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR

13:00-15:00

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: «Η Δημοκρατία της Ανάπτυξης: Ποιος αποφασίζει για το μέλλον;»

Χαιρετισμός:

· Γεώργιος Παππάς, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας - 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Ομιλητές:

· Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Ν.Δ.

· Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

· Νίκος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

· Νίκος Καραθανασόπουλος, Μέλος της ΚΕ, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ

18:00-20:00

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς»

Θέμα: «Ο ρόλος των Ελληνίδων Δημοσιογράφων στην Ανάδειξη του Δημογραφικού»

Ομιλήτρια:

· Χριστίνα Λαμπίρη, Δημοσιογράφος

Θέμα: «Ο ρόλος των Ελληνίδων Δημοσιογράφων στην Ανάδειξη του Δημογραφικού»

Συντονίστρια: Έφη Αναλυτή

* Κατά την Εκδήλωση θα τιμηθούν Πατρινές Δημοσιογράφοι για την προσφορά τους στα γράμματα και τον πολιτισμό.

20:00-22:00

Οργανισμός Safety Project

Θέμα: «Talk by Safety Project: γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας & ευθύνης - ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Ομιλήτριες:

· Έφη Γιαννιά, Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.

· Κατερίνα Βέργη, Οικονομολόγος-Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΒΕΡΓΗ

Συντονίστρια: Ελένη Βασιλοπούλου, Δημοσιογράφος

* Της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μάθημα Life Coaching: Ασκήσεις Αυτοπεποίθησης (για γυναίκες και άνδρες), με τον Phd (c) Ψυχολόγο Μάνο Σουρή, Master of Public Health & Master of Mental Health of Children and Adolescents.

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΡΑΤΩ»

11:00-13:00

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Θέμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό σε Έλλειψη, με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα και τις κρίσιμες ελλείψεις»

Ομιλητές:

· Μανώλης Κουτούζης, Πρύτανης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

· Ιάσονας Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

· Βασίλης Τουντόπουλος, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δ/νων Σύμβουλος της MPDO Συμβουλευτικής Α.Ε., υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

· Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

· Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και μέλος του Σ.Δ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

13:00-15:00

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

Θέμα: «Εθνική Στρατηγική στην Καινοτομία στην Υγεία»

Χαιρετισμός:

· Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Ομιλητές:

· Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

· Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

· Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

· Ιωάννα Κούκλη, Πρόεδρος του Hellenic Biocluster

· Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας – ΙΤΕ, Διευθυντής Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Ψηφιακής Υγείας (HDHC), Μέλος Διοικούσας Επιτροπής HL7 Hellas

· Συντονιστής: Μιχάλης Δρίτσας, Μηχ. Μηχανικός, MSc, MBA, πρ. Δ/νων Σύμβουλος Elevate Greece ΑΕ, συγγραφέας, αρθρογράφος σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας

18:00-20:00

Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: «Διαχείριση Κρίσεων και Ασφάλεια: Πολιτικές Ανθεκτικότητας και Προστασία Ευάλωτων Πληθυσμών»

Χαιρετισμοί:

· Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας

· Μαρία Βουτσινά, Europe Direct Δυτικής Ελλάδας

Ομιλητές:

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ «Θεσμική και Πολιτική Προσέγγιση της Ανθεκτικότητας»

· Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: «Περιφερειακές πολιτικές υγείας, υγειονομική ετοιμότητα, υποστήριξη ευάλωτων ομάδων»

· Ευαγγελία Γεωργίτση, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Θέμα: «Ευρωπαϊκές πολιτικές ανθεκτικότητας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων»

· Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Ήλιδας

Θέμα: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση κρίσεων & κοινωνική συνοχή»

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ «Επιστημονική & Κοινωνική Διάσταση της Ανθεκτικότητας»

· Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ποιότητας Ζωής

Θέμα: «Δημόσια υγεία, υγειονομικοί κίνδυνοι, ετοιμότητα συστημάτων»

· Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ, Επικεφαλής Ομάδας Συντονισμού EU Climate Pact, Οργανισμός Αντένα στην Ελλάδα του Energy Poverty Advisory Hub

Θέμα: «Περιβάλλον, συμμετοχικότητα και ενεργοί πολίτες στην ανθεκτικότητα»

· Αντιπροσωπεία μαθητών

* Θα ακολουθήσει συντονισμένη συζήτηση με παρεμβάσεις από το κοινό και εστίαση στη διασύνδεση πολιτικών - επιστήμης - κοινωνίας.

20:00-22:00

Ομάδα Εργασίας #HR (Ανθρώπινων Πόρων) της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης «σπιράλ»

Θέμα: «Συμμετοχική Δημοκρατία - Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές»

Ομιλητές:

· Σπύρος Κωνσταντάρας, Δήμαρχος Θέρμου, Μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

· Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βέροιας, Αντιπρόεδρος CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας)

· Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής του VouliWatch και LocalWatch

· Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος του συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ», Παραολυμπιονίκης

· Σπύρος Δενάζης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας «Έξυπνες Πόλεις» / εφαρμογή SenseCity

· Γιώργος Γιαπρακάς, Διονύσης Πασχάλης, Διαχειριστές της σελίδας του facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται»

· Πέτρος Ψωμάς, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «σπιράλ» του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων

Συντονίστρια: Λιλίκα Βέργη, Συντονίστρια Ομάδας Ανθρωπίνων Πόρων HR του «σπιράλ»

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

11:00-13:00

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ-Οργανωτική Επιτροπή Forum Ανάπτυξης

Θέμα: «Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα σε Εποχή Κλιματικών και Ψηφιακών Κρίσεων»

Ομιλητές:

· Δρ. Δημήτριος Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Διαχείρισης και Ανάπτυξης Καινοτομίας και Ανθρώπινων Πόρων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: Παρουσίαση του έργου ENDURANCE «Strategies and Services for Enhanced Disruption Resilience and Cooperation»

· Δρ. Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, συνεργάτης Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: Παρουσίαση του έργου ACCEND «Accelerating European Deep Tech Startups»

· Ηρώ Τσιμπρή, ΜΒΑ Γεν. Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Συντονίστρια CLLD/LEADER

Θέμα: «Το μοντέλο των ΟΤΔ LEADER/CLLD ως πετυχημένη πρακτική διακυβέρνησης τοπικών κοινοτήτων , για μια βιώσιμη και ανθεκτική περιφερειακή ανάπτυξη (δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων)»

· Μπέττυ Πέππα, Principal of EHS (Environment, Health and Safety) / CBL Patras SA

Θέμα: «Από τη Συμμόρφωση στην Ανθεκτικότητα: Καλές πρακτικές πυροπροστασίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην βιομηχανία»

· Σωκράτης Λέκκας, Project Manager της Πατρών-Πύργου.

Θέμα: «Σχεδιάζοντας τον νέο Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου: Βιωσιμότητα, Καινοτομία και Ανθεκτικότητα»

· Ιωάννης Φωτακόπουλος, PRODUCT MARKETING MANAGER (Cement & Aggregates) TITAN AE

Θέμα: «Η συμβολή της Βιομηχανίας Τσιμέντου στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας»

· Κατερίνα Μαλάμη, Senior Account Manager, Sales Division Space Hellas

Θέμα: «Σύνδεση Βιωσιμότητας και Αειφορίας στο Δημόσιο με Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Επιχειρησιακής Συνέχειας»

Συντονισμός: Βαγγέλης Καραχάλιος, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας

13:00-15:00

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ-Οργανωτική Επιτροπή Forum Ανάπτυξης

Θέμα: «Ανθεκτικότητα απέναντι στις Φυσικές Καταστροφές: Ανάπτυξη σε εποχή κλιματικών κρίσεων-Διαδημοτικές συνεργασίες»

Χαιρετισμός:

· Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχη ΠΔΕ

Ομιλητές:

· Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

· Ανδρέας Καζαντζίδης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Πανεπιστήμιο Πατρών

· Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

· Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων

· Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου

· Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλείας

· Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Συντονίστρια: Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Συντονίστρια CLLD/HELLAS

17:00-18:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Θέμα: «Το στοίχημα της αειφορίας και κυκλικότητας για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας»

Ομιλητές:

· Χρήστος Αλεξάκος, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την σύγχρονη βιομηχανία σε οικοσυστήματα κυκλικής οικονομίας»

· Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Δ/ντης ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα: Το μέλλον της Βιομηχανίας 4.0 και 5.0»

· Θανάσης Καλογεράς, Δ/ντης Ερευνών ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Crescento: Δημιουργώντας ένα μεταπτυχιακό σχετικό με την Κυκλική Οικονομία στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου»

· Βασίλης Θωμόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ-ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Circular MineTech: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μηδενική σπατάλη πρώτων υλών και την κυκλική οικονομία»

18:00-20:00

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Οργανωτική Επιτροπή Forum Ανάπτυξης

Θέμα: «Προς έναν ενιαίο χώρο Ανώτατης Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας: Το Οικοσύστημα Γνώσης Αναδιατάσσεται»

Χαιρετισμός:

· Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας ΠΔΕ

Κεντρικός ομιλητής:

· Αποστόλης Δημητρόπουλος, Δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ειδικός Σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης και πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Research Fellow-IOBE

Παρεμβάσεις:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

· Δημήτρης Σερπάνος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος», Πρόεδρος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδος

· Διονύσης Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου Πατρών

· Βασίλειος Βερύκιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

· Μάχη Γεωργακοπούλου, Εξωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Hellenic Female Leaders UK

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

· Βασίλειος Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

· Δρ. Θεόφιλος Ιωαννίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

· Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ)

· Στέλιος Κουτρουμπίνας, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδος

Συντονιστής: Μιχάλης Δρίτσας, Μηχ. Μηχανικός, MSc, MBA, πρ. Δ/νων Σύμβουλος Elevate Greece ΑΕ, συγγραφέας, αρθρογράφος σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας

20:00-22:00

Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.)

Θέμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό σε Έλλειψη: Τεχνικά επαγγέλματα και κρίσιμες ελλείψεις»

Ομιλητές:

· Δημήτριος Νικολακόπουλος, Πρόεδρος ΟΕΒΕΣΝΑ, Μέλος ΔΣ ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: «Τα τεχνικά επαγγέλματα και οι κρίσιμες ελλείψεις στην αγορά εργασίας»

· Δημήτριος Βαργιάμης, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος

Θέμα: «Οι τεχνικές ειδικότητες στο μεταίχμιο. Προκλήσεις και προοπτικές»

· Ελένη Αραχωβίτου, Ηλεκτρολόγος ΠΕ83, Med, Υπεύθυνη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Θέμα: «Διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας μέσω του θεσμού Μαθητείας ΕΠΑΛ»

· Αλέξιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Αχαΐας «Ο ΒΑΤΤ», Β’ Αντιπρόεδρος ΠΟΣΕΗ

Θέμα: «Ανθρώπινο δυναμικό σε έλλειψη στον κλάδο των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών»

· Δημήτρης Κοντούσιας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, Α’ αναπληρωτής Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: «Η ψύξη είναι παντού, αλλά πως την διαχειριζόμαστε»

· Αλέξης Πλέσσιας, Διευθυντής παραρτήματος Κ.Ε.Κ. και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: «Δυνατότητες και πρόκλησης για την προσέλκυση στελεχών τεχνικών ειδικοτήτων από της ελληνικές ΜΜΕ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11/2025

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

12:00-14:00

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) - Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας

Θέμα: «Το Μέλλον της Ανάπτυξης, Κοινωνία, Ανθεκτικότητα και Ακίνητα»

Ομιλητές:

· Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

· Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

· Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

· Βαγγέλης Καραχάλιος, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

· Ελένη Κοντογεώργου, Πρόεδρος της Συντ. Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

· Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλεκτρ. Μηχανολόγος, Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI

· Γιώργος Χριστόπουλος, Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, Φορολογικός συνεργάτης ΠΟΜΙΔΑ

· Αντώνης Μουζάκης, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

· Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος ΕΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ

· Νίκος Παπάκος, Δικηγόρος Α.Π,. τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών, Μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ

· Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος Προγράμματος Ασφάλισης Κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ

Προεδρείο: Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

18:00-20:00

Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Θέμα: «Το κράτος δικαίου ως παράγοντας επιτάχυνσης της αναπτυξιακής διαδικασίας»

Ομιλητές:

· Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αντιπρόεδρος The Left

Θέμα: «To δικαιοκρατικό έλλειμμα ως παράγοντας αναπτυξιακής οπισθοδρόμισης»

· Aνδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας, Τομεάρχης Υγείας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αντιπρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

Θέμα: «Για μια δίκαιη, συμμετοχική και χωρικά βιώσιμη ανάπτυξη»

· Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΙ, ΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: «Ποιος Πολιτισμός για ποια ανάπτυξη;»

Συντονίστρια: Νικολίτσα Σουλούκου, Πτυχιούχος Πολιτικού Νομικής, Αναπληρώτρια συντονίστρια ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ

20:00-22:00

Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Θέμα: «Η επίδραση του Πολιτισμού -Τέχνες και Επιστήμες- στη σύγχρονη κοινωνία»

Ομιλητές:

· Κώστας Σπυρόπουλος, Ιατρός-Ζωγράφος

· Σωτήρης Υφαντής, Ψυχίατρος

· Διονύσης Βούλτσος, Ηθοποιός

· Νίκος Μπακρώζης, Αρχιτέκτων-Μηχανικός

· Γιάννης Κόττορος, Πρόεδρος Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Συντονιστής: Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

* Κατά την διάρκεια της συνεδρίας το Ορχηστρικό Σχήμα Μουσικής Έκφρασης «Muzicanto» της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας (Διεύθυνση: Γιώργος Παπαγεωργίου), θα ερμηνεύσει μουσικά έργα που θα αφορούν στη μελοποιημένη ποίηση και που θα αποτελούν την άποψη της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας για την επίδραση του Πολιτισμού στη σύγχρονη κοινωνία.

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΡΑΤΩ»

10:00-12:00

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέμα: «40 χρόνια ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Συνεισφορά στην εκπαίδευση, την έρευνα και την τοπική κοινωνία»

Ομιλητές:

· Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας «WebUbiDat», ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Δρ. Ανδρέας Κοσκέρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Κυβερνοασφάλειας, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέμα: «Περιφερειακές Δράσεις του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια»

· Ιωάννης Σταματίου, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, έμπειρος ερευνητής ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέμα: «CADMUS - Ανάπτυξη Εξειδίκευσης στην Κυβερνοασφάλεια με Ενσυνείδητη Ετοιμότητα και Δεξιότητες»

· Δρ. Βαγγέλης Καπούλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών και Δικτύων, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέμα: «Μαζί μπορούμε να βάλουμε τέλος στον σχολικό εκφοβισμό! Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr»

· Μαρία Γιαννίση, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Νομού Αχαΐας, ΠΕ03-Μαθηματικός, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Θέμα: «Κέντρα Καινοτομίας στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – ένα στην πόλη μας…»

Συντονιστής: Δημήτριος Σερπάνος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

12:00-15:00

Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας

Θέμα: «Σχέσεις οικονομίας και πολιτικής-Πως η πολιτική επηρεάζει την οικονομία»

Ομιλητές:

· Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης, Πρώην Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

· Βαγγέλης Κάλιοσης, Φιλόλογος, Συγγραφέας

· Κωνσταντίνος Δούνας, Οικονομολόγος, Διοίκηση επιχειρήσεων

* Της εκδήλωσης θα ακολουθήσει η παρουσίαση δύο βιβλίων των εκδόσεων ΑΡΜΟΣ:

Ø «Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας» του Ιωάννη Καποδίστρια

Ø «Η ιστορία του Ελληνικού κόσμου» του καθ. Γιώργου Κοντογιώργη

19:00-21:00

Επιμελητήριο Αχαΐας

Θέμα: «Γυναίκες που Επιχειρούν - Κοινωνίες που Αναπτύσσονται: Η Δημογραφία της Ισότητας»

Ομιλητές:

A. ENOTHTA «Τα Επιμελητήρια ως θεσμικός πυλώνας στήριξης»

· Θοδωρής Λουλούδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

· Νίκη Μαλαφούρη, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου

· Ρόζα Βαλίνα, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας

· Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης

Β. ENOTHTA «Επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες της Αχαΐας (παράδειγμα και έμπνευση)»

· Σοφία Στεφανοπούλου, My Way Hotel

· Σοφία Αρβανίτη, Ασφαλίστρια, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

· Άρτεμις Πάνου, Partner KPMG, Επικεφαλής Συγχωνεύσεων & Εξαγορών

· Χαρά Αναστασοπούλου, MSc Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια, Medical- Well-being Coach (EMCC)

· Κατερίνα Βέργη, ΙΕΚ ΒΕΡΓΗ

Συντονίστρια: Νατάσσα Τραγουστή, Δημοσιογράφος

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

10:00-12:00

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ-Οργανωτική Επιτροπή Forum Ανάπτυξης

Θέμα: «Αεροπορία, Διάστημα και Άμυνα στη Δυτική Ελλάδα: Ένας χρόνος μετά -Εξελίξεις και νέοι ορίζοντες ανάπτυξης»

Ομιλητές:

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ

· Βασίλης Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Θέμα: «Έργα που συμβάλλουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων-Προοπτικές για το οικοσύστημα Aviation και Space»

· Σωτήρης Κόκκινος, CEO της FEAC Engineering

Θέμα: «Defence και Aviation»

· Αντώνης Βαβουλιώτης, CEO Adamant Composites

Θέμα: «Space και Aviation»

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ

· Δρ Γεώργιος Γερούλης, Απτχος (Ι) ε.α. Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων

Θέμα: «Η συνεισφορά του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) στην ενίσχυση του οράματος & των αεροπορικών δράσεων προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας»

· Νικόλαος Σαμπράκος, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.), Πρόεδρος Επιτροπής Γενικής Αεροπορίας ΕΛ.Α.Ο.

Θέμα: «Αεραθλητισμός, σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης -Ενόψει Ανάθεσης στην Ελλάδα του 28ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally Flying Γενικής Αεροπορίας»

· Γιώργος Πρεβεζάνος, Εκπρόσωπος Αερολέσχης Μεσολογγίου

Θέμα: «Πεπραγμένα αεραθλητικών σωματείων Π.Δ.Ε. Νοέμβριος 2024-Νοεμβριος 2025»

· Παρεμβάσεις εκπροσώπων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για νεώτερες δράσεις τους στο χώρο (Νοέμβριος 2024-σήμερα)

Συντονιστής: Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

12:00-14:00

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Σ.Ε.Β.ΠΕ.&Δ.Ε.)

Θέμα: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Χαιρετισμοί:

· Κλεομένης Μπάρλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΠΕ&ΔΕ

· Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Ομιλητές:

· Κώστας Καραμάνης, Digital Health Transformation, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας/Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

Θέμα: «smartHEALTH: η υποστήριξη της Καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υγείας»

· Κατερίνα Σπυριλιώτη, Head of Patras Branch - BSS

· Ευστάθιος Λιακόπουλος, CEO Building Solid Success (BSS)

Θέμα: «Η Βιωσιμότητα & η Ανθεκτικότητα προϋποθέτουν βέλτιστη λειτουργία Επιχειρήσεων & Δημοσίου Τομέα»

· Μυρτώ Σακελλαροπούλου, Consulting Department Team Leader BSS

Θέμα: «Η συμβουλευτική αποτελεί οδηγό στην επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών & επενδυτικών προγραμμάτων και στηρίζει την ανθεκτικότητα & ανάπτυξη των επιχειρήσεων»

Συντονίστρια: Μαρία Τσιράκη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

18:00-20:00

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Θέμα: «Γυναίκες και STEM: Μοιραζόμαστε γνώση, διαμορφώνουμε πολιτικές»