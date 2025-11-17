Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Πατρών-Πύργου - Πολιτικός και τεχνικός κόσμος μιλάμε με έργα και όχι με λόγια»

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου πρώην η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μετά την αυτοψία στην Πατρών-Πύργου, στον κόμβο της Οβρυάς, αναφέρει:

«Η σημερινή, νέα, επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Πατρών-Πύργου, του Υπουργού Χρίστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, επιβεβαιώνει την ομαλή και ταχεία πρόοδο των εργασιών στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου, από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος εξασφαλίζει οδική ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών, αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα Αχαΐας-Ηλείας και ενισχύει το δίκτυο μεταφορών στη Δυτική Ελλάδα.

Θέλω να συγχαρώ τους κατασκευαστές, που δεσμεύτηκαν ότι μέσα σε 120 μέρες θα ολοκληρώσουν το τελευταίο τμήμα του δρόμου της Πατρών-Πύργου, ξεπερνώντας έτσι τα τεχνικά όριά τους.

Ευχαριστώ τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που παρά την ταλαιπωρία που υφίστανται το τελευταίο διάστημα, κάνουν υπομονή, γνωρίζοντας ότι οι δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -διαχρονικά- υλοποιούνται και αντιλαμβανόμενοι ότι η δυσκολία είναι προσωρινή αλλά το έργο μόνιμο».