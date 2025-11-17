Αντώνης Ποταμίτης: Αίτημα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Σε ανακοίνωσή του ο Αντώνης Ποταμίτης επικεφαλής της παράταξης "Σύγχρονο Επιμελητήριο με όραμα" αναφέρει:

Από την προηγούμενη εβδομάδα, με επιστολή 12 συμβούλων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας προς τον Πρόεδρο και την Διοικητική Επιτροπή, έχουμε ζητήσει να υπάρξει

ενημέρωση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας για τις πάσης φύσεως πληρωμές, προσλήψεις και αναθέσεις της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.).



Το αίτημα κατατέθηκε στη βάση της επιμελητηριακής νομοθεσίας που προβλέπει την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. όταν αυτό ζητηθεί από τα 2/5 των συμβούλων.

Μετά από νομική εισήγηση του κ. Σταύρου Βαρδαλά που ζητήσαμε και είχαμε, με βάση ερμηνεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα 2/5 των συμβούλων για την περίπτωση του

Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας όπου τα μέλη είναι 31, είναι 12 σύμβουλοι.



Δυστυχώς, η απάντηση από την πλευρά της Διοίκησης, αντί να είναι θετική και να οριστεί χωρίς καθυστερήσεις η συνεδρίαση του Δ.Σ. με το συγκεκριμένο θέμα, ήταν πως με βάση

άλλη ερμηνεία των νομικών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, οι σύμβουλοι που θα πρέπει να ζητήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι 13 και όχι 12…

Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια της Διοίκησης, με διαδικαστικές δικαιολογίες και προσχήματα, να αποφύγει την παροχή στοιχείων που είναι υποχρεωμένη να δώσει στο Δ.Σ.

του Επιμελητηρίου για αναθέσεις και δαπάνες του Επιμελητηρίου, αλλά και από την ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. που δημιουργούν ερωτηματικά στον επιχειρηματικό κόσμο για την αναγκαιότητα

και σκοπιμότητά τους.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί πως το Δ.Σ. έχει το ρόλο Γενικής Συνέλευσης στην ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., καθώς το Επιμελητήριο διαθέτει το 100% των μετοχών

της, άρα είναι υποχρεωμένη η Διοίκηση να ενημερώσει το Δ.Σ. για όλα τα οικονομικά στοιχεία.



Τι είναι λοιπόν αυτό που φοβούνται ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Κουνάβης (καθώς ο Διαχειριστής της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. είναι μέλος της παράταξης του κ.

Κουνάβη) για να επικαλούνται φθηνές δικαιολογίες και να προσπαθούν να αποφύγουν

αυτό που έχουν υποχρέωση να πράξουν;



Πιστεύοντας στην ανάγκη της απόλυτης διαφάνειας, θα επανακαταθέσουμε το αίτημα σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας με θέματα:



1. τις αναθέσεις και συμβάσεις που έχει κάνει το Επιμελητήριο, σε ποιους, τον τίτλο, την

αξία τους και το αντικείμενο της ανάθεσης.

2. τις αναθέσεις και συμβάσεις που έχει κάνει η ΑΧΕΠΑΝ, σε ποιους, τον τίτλο, την αξία τους

και το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης.

3. τις προσλήψεις που έχει κάνει η ΑΧΕΠΑΝ, ονόματα προσληφθέντων, τον μισθό τους, το

αντικείμενο εργασίας και πού απασχολούνται.

Καλούμε το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας να συνυπογράψουν το

αίτημά μας, έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις στους εκλεγμένους συμβούλους και μέσω

αυτών στον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας.



Ελπίζουμε η Διοίκηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από «διαδικαστικά» άλλοθι και να ορίσει άμεσα την εν λόγω συνεδρίαση υλοποιώντας την υποχρέωσή της απέναντι και στα

μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και στους Αχαιούς επιχειρηματίες.



Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα»