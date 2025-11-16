Back to Top
Θρίλερ στη Μαγνησία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία

Εξετάζεται αν ανήκει στον Αυστριακό τουρίστα που αναζητείται εδώ και μέρες

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (16/11) στη Μαγνησία, όταν εντοπίστηκε η σορός άνδρα σε παραλία της περιοχής.

Η σορός βρέθηκε στην παραλία Πετρομέλισσο και ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και στη συνέχεια με σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Καμαρίου για νεκροτομή και ταυτοποίηση.

 Οι Αρχές εξετάζουν αν η σορός ανήκει σε 72χρονο τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αναζητούνται. Σημειώνεται πως την τελευταία φορά που είδε κάποιος τον Αυστριακό τουρίστα, ήταν πριν από 40 ημέρες στη Μαγνησία.

