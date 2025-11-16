Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Προειδοποίηση Κολυδά για βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά
Για βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, παρά τον αίθριο καιρό και τις υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες που σημειώνονται αυτή την περίοδο.
Συγκεκριμένα, όπως έγραψε ο κ. Κολυδάς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, “μπορεί να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα“
“Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειιοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής” προειδοποιεί.
Παράλληλα, ο κ. Κολυδάς με νεότερη ανάρτησή του, κάνει λόγο για αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην επικράτεια σχεδόν όλη την ερχόμενη εβδομάδα.
“Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά #σκόνης από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης“ αναφέρει συγκεκριμένα ο έγκριτος μετεωρολόγος.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025
Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025
Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανόν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025
Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
