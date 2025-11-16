Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Προειδοποίηση Κολυδά για βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά

Για βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, παρά τον αίθριο καιρό και τις υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες που σημειώνονται αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, όπως έγραψε ο κ. Κολυδάς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, "μπορεί να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα" "Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειιοδυτικά ( Β. Ιόνιο, Ηπειρο) όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής" προειδοποιεί.

Παράλληλα, ο κ. Κολυδάς με νεότερη ανάρτησή του, κάνει λόγο για αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην επικράτεια σχεδόν όλη την ερχόμενη εβδομάδα. “Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά #σκόνης από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης“ αναφέρει συγκεκριμένα ο έγκριτος μετεωρολόγος.

