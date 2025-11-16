Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στη σύλληψη ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.
Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, η σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης ενός περιστατικού μέθης ανήλικης.
Η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η μαθήτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Η 16χρονη μαθήτρια, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr