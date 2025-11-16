Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ

Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατα...

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) στη σύλληψη ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

 Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, η σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης ενός περιστατικού μέθης ανήλικης.

 Η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μαθήτρια είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα στο συγκεκριμένο κατάστημα.

 Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Η 16χρονη μαθήτρια, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτή είναι η αθλήτρια που εμπλέκεται στην οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες

Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές από τις αρχές του 2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πρέβεζα Αλκοόλ

Ειδήσεις