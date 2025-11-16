Έτσι θα μοιάζουμε το 2050 αν δεν σηκωθούμε από τον καναπέ σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει πιο αποτελεσματικούς, αλλά και... πιο ακίνητους και, όπως φαίνεται, αυτό θα έχει βαρύ τίμημα
Οι ειδικοί της εφαρμογής παρακολούθησης βημάτων WeWard δημιούργησαν μια ψηφιακή απεικόνιση του ανθρώπου του μέλλοντος, εάν συνεχίσουμε να περνάμε τη ζωή μας καθισμένοι μπροστά σε οθόνες. Το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό.
Ο «Sam»: Το πρόσωπο της αδράνειας
Ο εικονικός αυτός χαρακτήρας ονομάζεται Sam και σχεδιάστηκε ως μια «ιατρικά τεκμηριωμένη προβολή» του πώς η καθιστική ζωή επηρεάζει τη φυσική μας εμφάνιση και υγεία.
Η WeWard βασίστηκε σε δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το CDC και άλλες επιστημονικές πηγές, τα οποία επεξεργάστηκε μέσω ChatGPT για να δημιουργήσει το εφιαλτικό πορτρέτο του 2050.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 80% των εφήβων παγκοσμίως δεν ασκείται αρκετά, ενώ η WeWard προειδοποιεί για μια παγκόσμια «επιδημία αδράνειας» που συνδέεται με τη σύγχρονη «κουλτούρα της ευκολίας».
«Στη σημερινή εποχή, μπορείς να παραγγείλεις φαγητό, να δουλέψεις και να μιλήσεις με φίλους χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ. Αν προσθέσεις και τις ώρες που περνάμε σκρολάροντας στα social media, το αποτέλεσμα είναι μια αφύσικα καθιστική ζωή», τονίζει η WeWard.
Οι συνέπειες της καθιστικής ζωής
Η υπερβολική αδράνεια δεν οδηγεί μόνο σε απώλεια φυσικής κατάστασης, αλλά αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικού, διαβήτη, καρκίνου και ακόμη και άνοιας.
Ο Sam, το «παιδί του καναπέ», συγκεντρώνει πάνω του όλα τα αποτελέσματα αυτής της ζωής: παχυσαρκία, κακή στάση σώματος, πρόωρη γήρανση και δερματικά προβλήματα.
Από το «doomscrolling» στην... παραμόρφωση
Η αχρησιμοποίητη ενέργεια από την ακινησία μετατρέπεται σε λίπος γύρω από την κοιλιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα.
Η κακή στάση σώματος από τις πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες οδηγεί στο λεγόμενο «tech neck» - δηλαδή σε σκυμμένο κεφάλι, καμπουριασμένους ώμους και χρόνιους πόνους στον αυχένα.
«Η συνεχής χρήση smartphone προκαλεί μη φυσιολογική στάση του αυχένα και μυοσκελετικές διαταραχές», εξηγούν ερευνητές στο περιοδικό Interdisciplinary Neurosurgery.
Πρόωρη γήρανση και προβλήματα όρασης
Παράλληλα, η υπερβολική έκθεση στο μπλε φως των οθονών συνδέεται με πρόωρη γήρανση του δέρματος και υπερμελάγχρωση, σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται η WeWard.
Η πολύωρη εστίαση σε μια οθόνη μειώνει το συχνό ανοιγοκλείσιμο των ματιών, προκαλώντας ξηροφθαλμία, θαμπή όραση, πονοκεφάλους και δυσκολία συγκέντρωσης.
Οι ειδικοί προτείνουν τον κανόνα 20-20-20: κάθε 20 λεπτά μπροστά στην οθόνη, κοιτάμε κάτι 20 πόδια (6 μέτρα) μακριά για 20 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκουράζονται τα μάτια.
Από πρησμένα πόδια έως... θρόμβους
Η καθιστική ζωή επιβραδύνει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας πρήξιμο στους αστραγάλους, κιρσούς και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θρόμβους αίματος.
Το 2020, ένας 24χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο πέθανε από θρόμβο που σχηματίστηκε μετά από πολλές ώρες συνεχούς gaming στη διάρκεια του lockdown.
Και δεν είναι μόνο αυτά: δυσκαμψία στις αρθρώσεις, αρθρίτιδα, απώλεια μαλλιών, δερματικά προβλήματα και μαύροι κύκλοι είναι μόνο μερικά από τα πιθανά επακόλουθα της ακινησίας.
«Αν αυτό δεν σε τρομάζει, τίποτα δεν θα το κάνει»
Η WeWard προσκαλεί τους χρήστες να ανεβάσουν φωτογραφίες τους στο ίδιο εργαλείο του ChatGPT, για να δουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει το «μέλλον του καναπέ» - αν δεν αρχίσουν να κινούνται περισσότερο.
«Αν ψάχνετε κάτι πραγματικά τρομακτικό αυτό το Halloween», λένε οι δημιουργοί, «ρίξτε μια ματιά στο μέλλον μας, αν συνεχίσουμε να επιλέγουμε την ευκολία αντί για την κίνηση».
