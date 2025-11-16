Ριζικές αλλαγές στα ενοίκια από το 2026: Υποχρεωτική θα είναι η πληρωμή μέσω τράπεζας

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο καταβολής των μισθωμάτων έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς όλα τα ενοίκια κατοικιών θα πρέπει πλέον να καταβάλλονται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει δηλωθεί επίσημα στην ΑΑΔΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή καταργεί οριστικά τον παραδοσιακό τρόπο πληρωμής «στο χέρι» και αφορά το σύνολο των μισθώσεων, τόσο τις νέες όσο και τις υφιστάμενες, με στόχο τη διαφάνεια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Κυρώσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η νομοθεσία συνοδεύεται από σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Αν τα ενοίκια δεν καταβάλλονται τραπεζικά, χάνουν τη νόμιμη έκπτωση 5% που δικαιούνται επί των εισοδημάτων από ακίνητα, λόγω φθορών και αποσβέσεων. Η κύρωση αυτή θεωρείται από πολλούς «άδικη», καθώς τιμωρεί τον ιδιοκτήτη ακόμη κι αν ο ενοικιαστής είναι αυτός που αρνείται να πληρώσει τραπεζικά.

Όσοι δεν καταβάλλουν το ενοίκιο μέσω τράπεζας θα χάνουν το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, καθώς και κάθε άλλο κρατικό ευεργέτημα ή επίδομα που αφορά μισθώσεις κατοικιών.

Η ρύθμιση αυτή συνιστά έμμεση κατάργηση του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ορίζει ότι «η καταβολή του μισθώματος γίνεται στον τόπο της κατοικίας του εκμισθωτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά».

Παράλληλα, αναιρεί τους όρους των περισσότερων υφιστάμενων μισθωτηρίων, όπου ρητά αναφέρεται ότι η πληρωμή θα γίνεται στην κατοικία του εκμισθωτή.

Οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ προς ιδιοκτήτες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της έκπτωσης 5%, εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους εκμισθωτές για ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς:

Ενημέρωση μισθωτηρίων:

Στα νέα ή ανανεωμένα μισθωτήρια, πρέπει να προστίθεται ρητός όρος ότι:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή (ΙΒΑΝ), εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Τυχόν άρνηση του μισθωτή να πληρώσει τραπεζικά θεωρείται μη καταβολή και δίνει δικαίωμα στον εκμισθωτή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου».

Τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του εκμισθωτή:

Η πληρωμή πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό που ανήκει αποκλειστικά στον εκμισθωτή, όχι σε τρίτους (π.χ. πληρεξουσίους, δικηγόρους ή εταιρείες διαχείρισης).

Δήλωση λογαριασμού στην ΑΑΔΕ:

Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, μέσω ειδικής διαδικασίας που θα καθοριστεί σύντομα.

Κοινοί λογαριασμοί:

Αν η πληρωμή γίνεται σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να είναι πρώτο στους συνδικαιούχους, ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση στοιχείων.

Πολλοί συνεκμισθωτές:

Κάθε εκμισθωτής δηλώνει τον δικό του λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθεται το αντίστοιχο μερίδιο ενοικίου.

Ετήσια τακτοποίηση μισθωμάτων:

Συνιστάται όλα τα ενοίκια του έτους να καταβάλλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου ώστε να αποδεικνύεται πλήρης τραπεζική πληρωμή και να μην χαθεί η έκπτωση 5%.