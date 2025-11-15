Καταγγελία-σοκ σε οίκο ευγηρίας: Άγρια κακοποίηση 89χρονης

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια κακοποίηση μιας 89χρονης γυναίκας, της κυρίας Μαρίας, στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, σύμφωνα με την καταγγελία του εγγονού της.

Η κυρία Μαρία ήταν υγιής, πρόσχαρη και είχε σώες τις πνευματικές της λειτουργίες πριν εισαχθεί στο γηροκομείο. Ωστόσο, ο εγγονός της κατήγγειλε στο MEGA ότι η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία λίγες μόλις ημέρες μετά την είσοδό της.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν έναν φυσιολογικό άνθρωπο, έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. 1.000€ τον μήνα, σημειωτέον ότι η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850€ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ», δήλωσε ο εγγονός.

Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα σοκάρουν, καθώς δείχνουν την 89χρονη γεμάτη μελανιές από χτυπήματα σε όλο της το σώμα. «Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», ανέφερε οικογενειακή φίλη.

Οι υπεύθυνοι του κέντρου ισχυρίστηκαν στον εγγονό ότι η ηλικιωμένη έπεσε και χτύπησε.Όμως, οι γιατροί που εξέτασαν την κυρία Μαρία τον διαβεβαίωσαν πως η ηλικιωμένη ήταν βάναυσα κακοποιημένη.

«Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη»

Ο εγγονός κατήγγειλε: «Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Λέει ‘η γιαγιά έπεσε’. Λέω ‘πώς έπεσε’; Βλέπετε τη γιαγιά εδώ ότι είναι χτυπημένη. Το αριστερό πόδι κάτω είναι πατημένη, μαυρισμένο. Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;».

Ο εγγονός αντίκρισε τη γιαγιά του με μελανιές, σπασμένα πλευρά και χαμηλό οξυγόνο. «Γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Λέω ορίστε; Αυτό δημιούργησε μία θλάση στον πνεύμονα, δημιούργησε πρόβλημα στην αναπνοή, το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου η γιαγιά άντεξε εκεί έναν ολόκληρο μήνα».