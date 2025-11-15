Καταγγελία-σοκ σε οίκο ευγηρίας: Άγρια κακοποίηση 89χρονης

«Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη»
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια κακοποίηση μιας 89χρονης γυναίκας, της κυρίας Μαρίας, στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, σύμφωνα με την καταγγελία του εγγονού της.
Η κυρία Μαρία ήταν υγιής, πρόσχαρη και είχε σώες τις πνευματικές της λειτουργίες πριν εισαχθεί στο γηροκομείο. Ωστόσο, ο εγγονός της κατήγγειλε στο MEGA ότι η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία λίγες μόλις ημέρες μετά την είσοδό της.
«Η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν έναν φυσιολογικό άνθρωπο, έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. 1.000€ τον μήνα, σημειωτέον ότι η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850€ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ», δήλωσε ο εγγονός.
Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα σοκάρουν, καθώς δείχνουν την 89χρονη γεμάτη μελανιές από χτυπήματα σε όλο της το σώμα. «Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», ανέφερε οικογενειακή φίλη.
Οι υπεύθυνοι του κέντρου ισχυρίστηκαν στον εγγονό ότι η ηλικιωμένη έπεσε και χτύπησε.Όμως, οι γιατροί που εξέτασαν την κυρία Μαρία τον διαβεβαίωσαν πως η ηλικιωμένη ήταν βάναυσα κακοποιημένη.
Ο εγγονός κατήγγειλε: «Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Λέει ‘η γιαγιά έπεσε’. Λέω ‘πώς έπεσε’; Βλέπετε τη γιαγιά εδώ ότι είναι χτυπημένη. Το αριστερό πόδι κάτω είναι πατημένη, μαυρισμένο. Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;».
Ο εγγονός αντίκρισε τη γιαγιά του με μελανιές, σπασμένα πλευρά και χαμηλό οξυγόνο. «Γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Λέω ορίστε; Αυτό δημιούργησε μία θλάση στον πνεύμονα, δημιούργησε πρόβλημα στην αναπνοή, το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου η γιαγιά άντεξε εκεί έναν ολόκληρο μήνα».
Η υγεία της έχει επιδεινωθεί ανεπανόρθωτα
Οι συγγενείς απομάκρυναν την 89χρονη όταν αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς, η υγεία της είχε ήδη επιδεινωθεί ανεπανόρθωτα.
Οικογενειακή φίλη κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες: «Το στρώμα ήταν έξω στο μπαλκόνι και κοιμόταν σε ένα βρόμικο με ακαθαρσίες αφρολέξ. Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της, το μπράτσο της μαυρισμένο. Το προσωπάκι της μαυρισμένο και η γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Θα ζούσε 100%. Η γυναίκα δεν έπασχε από τίποτα. Ήταν πιο υγιής από μένα».
«Αυτά είναι από κακοποίηση, μου λέγανε. Για αυτό και πήγε και ο ιατροδικαστής. Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι η γιαγιά δεν έπεσε. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, δεν μπορεί να είναι πατημένο το πόδι του πάνω στο κουτεπιέ. [...] Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς [...] και πολύ περισσότερο ζητάω να μην ξανά γίνει αυτό σε κάποιον άλλον άνθρωπο», δήλωσε ο εγγονός.
Η 89χρονη κυρία Μαρία «κατέληξε» λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Οι συγγενείς θεωρούν τον θάνατό της άδικο και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τη δικαίωση της μνήμης της.
