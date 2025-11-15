Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου, που κατευθυνόταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας.