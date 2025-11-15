Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Τραυματίες 5 επιβάτες και ο οδηγός
Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου, που κατευθυνόταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί στο διαχωριστικό διάζωμα.
Πέντε επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας.
Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.
Πάτρα: Black Friday με διευρυμένο Σαββατιάτικο ωράριο και τρεις ανοιχτές Κυριακές έως το τέλος του έτους
Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρχές Δεκεμβρίου η νέα κατάθεση για το θάνατο του Παναγιωτάκη
Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Από την Ηλεία ο 48χρονος κρατούμενος που βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr