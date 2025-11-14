e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 17 Νοεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (14.11.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

-Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».