Τα εξώδικα του Δημητριάδη δεν αλλάζουν την ιστορία

Η πολιτική ζωή της χώρας ζει μια πρωτοφανή εικόνα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο άνθρωπος που για χρόνια κινούταν ως εξ απορρήτων στο κέντρο της κυβερνητικής εξουσίας, αποφάσισε ότι η απάντησή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών είναι… τα εξώδικα. Προς στελέχη, προς κόμματα, προς όποιον υπενθυμίζει όσα συνέβησαν. Ακόμη και προς την Κατερίνα Σολωμού, η οποία… τόλμησε να περιγράψει αυτό που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θεωρεί αυτονόητο.

Το ΠΑΣΟΚ, όμως, δεν πρόκειται να αυτολογοκριθεί. Οι θεσμικές πληγές της περιόδου Μητσοτάκη δεν κλείνουν με δικαστικές απειλές. Κλείνουν μόνο με αλήθεια και λογοδοσία. Και αυτά ο κ. Δημητριάδης εξακολουθεί να τα αποφεύγει με υπομονή αξιοσημείωτη.

Γιατί, ας μη γελιόμαστε.

Αντί να σιωπά και να προσποιείται ότι η πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ την περίοδο των παρακολουθήσεων ήταν μια τυπική λεπτομέρεια, ο κ. Δημητριάδης οφείλει να δώσει απαντήσεις.

Απαντήσεις που ο ελληνικός λαός ζητά από την πρώτη ημέρα του σκανδάλου.

Δεν τις έδωσε.

Δεν τις δίνει.

Επιλέγει να απειλεί όσους του τις ζητούν.

Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, επιμένει. Με συνέπεια, με θεσμική σοβαρότητα και χωρίς φόβο. Η υπόθεση Ανδρουλάκη δεν είναι μια «νομική διαφορά». Είναι τομή στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και το ΣτΕ, με την καθαρή του απόφαση, επιβεβαιώνει πόσο βαθιά έφτασε τότε η εκτροπή: ακόμη και σήμερα, η ΕΥΠ αρνείται να ενημερώσει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να οδηγεί τον κ. Δημητριάδη σε μια στάση αυτοσυγκράτησης. Έστω για λόγους αυτοπροστασίας. Όχι σε έναν καταιγισμό εξωδίκων που θυμίζει περισσότερο προσπάθεια εκφοβισμού παρά πολιτικό αντίλογο.

Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο.

Οι ευθύνες δεν απομακρύνονται επειδή απειλείς όσους τις θυμίζουν.

Η κοινωνία έχει άποψη. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ευρύ, βαθύ και εδραιωμένο. Ότι δηλαδή οι υποκλοπές δεν ήταν ένα ατύχημα, αλλά αποτέλεσμα μιας κουλτούρας εξουσίας που διαμόρφωσε το Μέγαρο Μαξίμου με απόλυτη ευθύνη των ανθρώπων που το στελέχωναν.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει να μιλά.

Οι πολίτες δεν θα πάψουν να θυμούνται.

Και η αλήθεια, όσο κι αν κάποιος επιθυμεί το αντίθετο, δεν διαγράφεται με απειλές διώξεων!