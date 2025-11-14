Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Επαγγελματική Κατάρτιση - Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, με κεντρικό θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, σημείο διεξαγωγής κορυφαίων συνεδρίων και φιλοδοξεί να προκαλέσει έναν ανοικτό, πολυσυμμετοχικό διάλογο για τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή, όπου οι δεξιότητες, η καινοτομία και η συνεργασία αποτελούν θεμέλια της εθνικής ανάπτυξης.

Το συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να συμβάλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, θα παρουσιαστούν:

· Έρευνες για τις δεξιότητες των εργαζομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (MARC, Data Consultants)

· Καλές πρακτικές επιχειρήσεων και φορέων εκπαίδευσης

· Νέες τάσεις στην πιστοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία μάθησης

· Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Ο ΕΛΣΕΚΕΚ, με το ετήσιο αυτό συνέδριο, επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της συνεχιζόμενης κατάρτισης ως μοχλό κοινωνικής συνοχής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, προωθώντας τη σύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας και τη δημιουργία ενός ευέλικτου, βιώσιμου πλαισίου δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η διοργάνωση του 2025 θα συγκεντρώσει σημαντικούς ομιλητές, ειδικούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Διακεκριμένοι ομιλητές

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) ανακοινώνει τα πρώτα επιβεβαιωμένα ονόματα διακεκριμένων ομιλητών που θα συμμετάσχουν στο Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, με θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της Πολιτείας, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025 περιλαμβάνονται οι:

· Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

· Γιάννα Χορμόβα, Διοικήτρια ΔΥΠΑ

· Τάσος Γαϊτάνης, ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης

· Όλγα Καφετζοπούλου, ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης

· Γιάννης Χατζηθεοδoσίου, Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο

· Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής, ΙΝΣΕΤΕ

· Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής, ΕΑΓΜΕ

· Στέλλα Κάσδαγλη, Founder, WHEN

· Αλέξης Kόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο του ΕΛΣΕΚΕΚ: elsekek.com