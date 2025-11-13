"Πάτρα Ενωμένη" για εξορύξεις κοιτασμάτων: "Ντροπή κύριοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων"

Σε ανακοίνωσή της για την εξόρυξη υδρογονανθράκων η παράταξη Σβόλη αναφέρει:

"Πόσο απαξίωση αντέχει ακόμα ο δημότης μας και πόσο, πανελληνίως και διεθνώς, θα μας δυσφημεί η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων στο όνομα του κομματισμού, της ιδεολογίας και της ιδεοληψίας;

Αντιδρά η Δημοτική Αρχή στα σχέδια αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου. Για μία ακόμη φορά ακούμε το ιδεολογικό της αφήγημα περί κεφαλαίου, περί κερδοφορίας, περί επιχειρηματικών ομίλων, περί ΝΑΤΟ, περί καταπιεστή και καταπιεσμένου, περί αιματοβαμμένων χρημάτων και άλλων φληναφημάτων.

Η ενεργειακή αξιοποίηση διαμορφώνει και διαφοροποιεί την περιοχή αλλά και την χώρα μας γεωοπολιτικά, γεωστρατηγικά και οικονομικά.

Οποιαδήποτε αντίδραση και εναντίωση στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου και στην ενεργειακή αυτάρκεια είναι απλά εχθρική προς όλους μας, ανεξαρτήτως κομμάτων.

Καλούμε τον Δήμαρχο Πατρέων να αναλογισθεί επιτέλους τη θέση του, να σταματήσει να κινδυνολογεί, να σταματήσει να παραπλανά δια της κινδυνολογίας και να μιλήσει δια της λογικής".