Πάτρα: Χωρίς ίντερνετ και σήμερα υπηρεσίες του δήμου Πατρέων

Το πρόβλημα στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που παρέχει σύνδεση internet και στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων εξακολουθεί να παρουσιάζει και σήμερα προβλήματα στις δημοτικές υπηρεσίες (Διεύθυνση Διοίκησης, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Πολιτική Προστασία, Νομική Υπηρεσία) που στεγάζονται στα δημοτικά κτίρια στην οδό Παντανάσσης.

Εξαιτίας αυτού δεν θα είναι, προσωρινά, δυνατή και σήμερα η εξυπηρέτηση δημοτών.