Δυτική Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Με εντολή εισαγγελέα
Ελεύθερος αφέθηκε ο 25χρονος μετά το εξιτήριο που έλαβε απο το νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε απο πτώση μαζί με τον τρίχρονο στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα, η οποία δυστυχώς αποδείχτηκε μοιραία για το παιδί.
Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα. Νοσηλευτόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr