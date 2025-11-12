Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δυτική Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Με εντολή εισαγγελέα

Ελεύθερος αφέθηκε ο 25χρονος μετά το εξιτήριο που έλαβε απο το νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε απο πτώση μαζί με τον τρίχρονο στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα, η οποία δυστυχώς αποδείχτηκε μοιραία για το παιδί.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα. Νοσηλευτόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο  «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δυτική Αχαΐα Πτώση Εισαγγελέας Εξιτήριο

