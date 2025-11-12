Back to Top
Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του στρατιωτικού αεροπλάνου που συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.

