Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80 χλμ. - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα οδηγός να έχει γείρει πάνω στο κάθισμά της όταν το γεμάτο επιβάτες τρένο πήρε μια απότομη στροφή επιταχύνοντας με αποτέλεσμα επιβάτες να βρεθούν στο πάτωμα. «Θέλω να κατεβώ!», «Θεέ μου!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες.

Παρά τρίχα αποφεύχθηκε η τραγωδία στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ όταν οδηγός τρένου κοιμήθηκε, ενώ οι συρμοί έτρεχαν στις γραμμές με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα.

Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls. 

The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted…

Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle μια επιβάτης υπέστη διάσειση και της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Στα ίδια πλάνα φαίνεται ότι το ταρακούνημα ξύπνησε την οδηγό, η οποία πάτησε άμεσα φρένο για να σταματήσει το τρένο. Στη συνέχεια, δε, άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της και κάλεσε τους επιβάτες να «χαλαρώσουν». «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.

Wild video shows conductor asleep as train barrels at 50 mph, throwing riders and nearly smashing into cars

Η έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε την ώρα που τα δύο βαγόνια βρίσκονταν σε τούνελ στις 4 Σεπτεμβρίου, δεν έδειξε κανένα πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA). Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».

Το τρένο «υπέστη μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις ενώ διέσχιζε μια στροφή με υπερβολική ταχύτητα 80χλμ. ανά ώρα», ανέφερε η SFMTA, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η συνήθης ταχύτητα σε αυτό το σημείο.

«Αρκετοί επιβάτες σπρώχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης. Η υπηρεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, η οποία περιλάμβανε την απομάκρυνση του χειριστή από την οδήγηση».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κιρσμπάουμ χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό το συγκεκριμένο απαράδεκτο περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε το τρένο ασφαλές και αξιόπιστο για όλους τους επιβάτες και το κοινό» κατέληξε στη δήλωσή της.