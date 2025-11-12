Συναγερμός στη Νίκαια: Χειροβομβίδα βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού του αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού

Νωρίτερα άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο όχημά του
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει στον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.
Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.
Πιο συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευριπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπουτά.
