#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13/11/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α. - ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

------------- 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΟΥΝΤΑ

ΕΤΩΝ 98 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα - Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

----------------- 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.00 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΣΤΑΘΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ,

ΦΩΤΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------------

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡ.  ΚΟΛΛΙΑ      

=   ΕΤΩΝ  75  = 

Κηδεύουμε την Τετάρτη  12  Νοεμβρίου 2025  και  ώρα  1.30 μ.μ.  από  τον  Ιερό  Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Φανερωμένης (Αιγίου).

Η σορός θα είναι στον Ιερό Ναό ώρα 1 μ.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:  Πέτρος  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Παναγιώτης  &  Μαρία, Γεώργιος 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Μαρία  &  Δημήτριος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ                               

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                       

Μετά  την  ταφή η οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια στο «Δημοτικό  Κυλικείο» έναντι  του  κοιμητηρίου. 
 
*ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64, ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ 26910.23300 - 6944323276.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 60 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

----------------- 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 

72 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

------------------------ 

