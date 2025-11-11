Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΘΑΝ. ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α. - ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΤΟΥΝΤΑ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα - Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 Μ.Μ. ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.00 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΣΤΑΘΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΦΩΤΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
------------------------
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡ. ΚΟΛΛΙΑ
= ΕΤΩΝ 75 =
Κηδεύουμε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Φανερωμένης (Αιγίου).
Η σορός θα είναι στον Ιερό Ναό ώρα 1 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Πέτρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Παναγιώτης & Μαρία, Γεώργιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Μαρία & Δημήτριος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64, ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ 26910.23300 - 6944323276.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ
72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
------------------------
