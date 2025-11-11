Ο Δήμος Αιγιαλείας παρών στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

"Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε δυναμικά στο Ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου. Τον Δήμο Αιγιαλείας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και στις θεματικές συνεδρίες, συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο τραπέζι καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη βιωσιμότητα των ΟΤΑ και την ενεργειακή διαχείριση, έως τις κοινωνικές πολιτικές, την προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές ψηφιακού μετασχηματισμού της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ανδριόπουλος είχε ουσιαστικές επαφές με δημάρχους και κυβερνητικούς παράγοντες, μεταφέροντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ τόνισε τη σημασία της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής αυτονομίας των τοπικών αρχών.

Με τη συμμετοχή του στο συνέδριο, ο Δήμος Αιγιαλείας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του διαλόγου για μια Αυτοδιοίκηση πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στον πολίτη.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος υπογράμμισε:

«Οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, αλλά και με νέες ευκαιρίες. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, με εργαλεία και ευελιξία να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος Αιγιαλείας θα συνεχίσει να διεκδικεί ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.»