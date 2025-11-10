Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.
Η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται από το κάθε νοικοκυριό.
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα
Το επίδομα χορηγείται σε νοικοκυριά που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλετ, βιομάζα, καυσόξυλα, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.
Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται ως εξής:
Για άγαμους: έως 16.000 ευρώ
Για έγγαμους: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
Παράδειγμα:
Οικογένεια με 1 παιδί > όριο 29.000 ευρώ
Με 2 παιδιά > 34.000 ευρώ
Με 3 παιδιά > 39.000 ευρώ
Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχουν συνολικά ακαθάριστα έσοδα έως 80.000 ευρώ.
Το ποσό της ενίσχυσης και οι δόσεις
Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με:
το είδος του καυσίμου,
την περιοχή κατοικίας,
και τη δριμύτητα του χειμώνα.
Στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας το ποσό μπορεί να αυξηθεί έως και 25%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, βάσει του κλιματικού συντελεστή.
Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο συν μία δόσεις μέσω τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
