Το Σωματείο Προσωπικού ΕΚΑΒ: Οι προσωπικές έριδες δεν αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι του Ε.Κ.Α.Β. Πατρών, παρακολουθούν με αγανάκτηση δημοσιεύματα στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία αναδημοσιεύονται και σε άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αφορούν επιχειρησιακά ζητήματα, πραγματικά προβλήματα, ελλείψεις και ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. Πατρών, ούτε δε και το συνολικό έργο του Ε.Κ.Α.Β. στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, παρά μόνο κινούνται στη σφαίρα του κουτσομπολιού.

Δεν μπορεί να αμαυρώνεται το έργο του Ε.Κ.Α.Β. και η προσφορά του, προβάλλοντας προσωπικές έριδες που δεν αφορούν την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Οι αλλαγές που γίνονται ανά διαστήματα για υπηρεσιακούς λόγους στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας, δεν μπορούν να παίρνουν άλλες διαστάσεις από τις πραγματικές.

Τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος που διαδίδονται, δημιουργούν μία εικόνα εντελώς αποπροσανατολιστική αναφορικά με το καθημερινό έργο του Ε.Κ.Α.Β. στην τοπική κοινωνία και το Ε.Σ.Υ.