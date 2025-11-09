Ο Δημήτρης Μυστακίδης στο Θέατρο Λιθογραφείον

Ο Δημήτρης Μυστακίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκπροσώπους του ρεμπέτικου, έρχεται στο Θέατρο Λιθογραφείον για μια ξεχωριστή σόλο μουσική παράσταση, αφιερωμένη στα ρεμπέτικα της μετανάστευσης. Η είσοδος είναι με ελεύθερη συνεισφορά για την ενίσχυση των δράσεων της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών.

«Ρεμπέτικα της Αμερικής» – Μουσικές μνήμες ξεριζωμού και ελπίδας

Με τη χαρακτηριστική του ερμηνευτική ευαισθησία, ο Δημήτρης Μυστακίδης επανερμηνεύει ρεμπέτικα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και παρουσιάστηκαν ζωντανά αποκλειστικά στην Αμερική, από Έλληνες μετανάστες μουσικούς σχεδόν έναν αιώνα πριν. Μέσα από τις λιτές αλλά βαθιά συναισθηματικές μελωδίες, ξεδιπλώνονται ιστορίες ανθρώπων που άφησαν πίσω τους την πατρίδα αναζητώντας μια νέα ζωή: ο πόνος του αποχωρισμού, το μακρύ ταξίδι, ο αγώνας για επιβίωση, η απομόνωση, η παρανομία, η νοσταλγία και η επιθυμία της επιστροφής. Το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει την παράσταση λειτουργεί ως καθρέφτης του σήμερα· μια υπενθύμιση πως η ιστορία της μετανάστευσης επαναλαμβάνεται.

«Amerika» – Μια μουσική γέφυρα με το παρελθόν

Η παράσταση βασίζεται στο δίσκο «Amerika» (Απρίλιος 2017), την τρίτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Μυστακίδη, μετά τα «16 Ρεμπέτικα Τραγούδια με Κιθάρα» (2007) και «Εσπεράντο» (2015). Μέσα από αυτό το έργο, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει τη χαμένη τεχνική της «τσιμπητής» κιθάρας, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες από Έλληνες μετανάστες μουσικούς όπως ο Γιώργος Κατσαρός και ο Κώστας Δούσας (Γκούσιας), ενώ στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε από τον Κώστα Μπέζο (Α. Κωστής).

Πληροφορίες Εκδήλωσης

? Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2025

? Χώρος: Θέατρο Λιθογραφείον

? Είσοδος: Με ελεύθερη συνεισφορά

? Η συναυλία πραγματοποείται με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών