Πανεπιστήμιο Πατρών: Συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια της Κίνας

"Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθεί να κάνει πράξη το όραμα του δημόσιου πανεπιστημίου του 21ου αιώνα: εξωστρεφές, καινοτόμο και παγκόσμια συνδεδεμένο. Στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου για διεθνοποίηση και ακαδημαϊκή αριστεία αναπτύσσει μεθοδικά νέες συνεργασίες - εκτός άλλων - και με κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας στο Chengdu και Fuzhou σε τομείς όπως η Γεωπονία, Αγροτική Οικονομία, Μηχανολογία και Πληροφορική, επισημαίνει σε ανάρτησή της η Μάχη Γεωργακοπούλου, μέλος της Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Όπως τονίζει, "μέσα σε λιγότερο από εννέα μήνες από την επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το πλαίσιο συνεργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της πρυτανικής αρχής και της εξαιρετικής ομάδας έμπειρων ακαδημαϊκών του Αντιπρύτανη για την Διεθνοποίηση, Καθηγητή κ. Διονύση Μαντζαβίνου.

Το πρώτο βήμα της συνεργασίας επισφραγίστηκε με τα εγκαίνια του Patras International Engineer Institute στο Πανεπιστήμιο του Fuzhou, όπου συμμετέχουν φέτος ήδη 200 πρωτοετείς φοιτητές. Η αποστολή του Πανεπιστημίου Πατρών είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές και τους φοιτητές, να επισκεφθεί τις αίθουσες διδασκαλίας και τις φοιτητικές εστίες, σε ένα θερμό και φιλικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας.

Στην αποστολή συμμετείχε επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας κ.Τακης Παπαδόπουλος, ο οποίος συζήτησε με τους Κινέζους εταίρους, δρόμους διεύρυνσης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς της Περιφέρειας, όπως ο τουρισμός, οι εξαγωγές τοπικών προϊόντων, logistics, καινοτομίες αιχμής, πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και η ανάπτυξη του αεροδρομίου του Αράξου με απευθείας πτήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ολοκληρωμένων σχέσεων που συνδέουν την εκπαίδευση με την ανάπτυξη και τη διεθνή δικτύωση των περιφερειών. Η σημαντική αυτή επιτυχία ενισχύει την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας και υποστήριξης των τοπικών φορέων, ως προϋπόθεση για την ουσιαστική αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποδεικνύει ότι ένα δημόσιο περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει διεθνή πυρήνα γνώσης και καινοτομίας, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία και ενισχύοντας την αυτονομία των πόρων και της δημιουργικότητάς του. Το νέο στρατηγικό όραμα διαμορφώνει ένα περιβάλλον γνώσης χωρίς σύνορα, όπου οι φοιτητές μας αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς εμπειρίες, καινοτόμα προγράμματα και παγκόσμια δίκτυα συνεργασίας. Η εκπαίδευση και η γνώση αναδεικνύονται σε νέο πυλώνα της εθνικής οικονομίας, κινητήριο μοχλό καινοτομίας, εξωστρέφειας και αυτοδυναμίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φοιτητές μας που μέσα από ένα οικοσύστημα διεθνών συνεργασιών, ερευνητικής αριστείας και διαπολιτισμικής κατανόησης αποκτούν τη δύναμη να οραματιστούν, να καινοτομήσουν και να σχεδιάσουν με τόλμη το μέλλον τους"