Πάτρα: Ο πατέρας της 15χρονης μιλά για τον καθηγητή που της έδειχνε άσεμνες φωτογραφίες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το θέμα παιδικής πορνογραφίας, που απέκτησε πανελλήνιες διαστάσεις, με πρωταγωνιστή καθηγητή ειδικού σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία πατέρα 15χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες ανήλικων παιδιών από το κινητό του.

«Είχε έρθει το παιδί χθες το μεσημέρι στο σπίτι κλαίγοντας και μου είπε ότι ένας δάσκαλος του έβαζε κάποια τραγούδια, άρχισε να το παρενοχλεί και του έδειξε μετά κάποιες γυμνές φωτογραφίες. Δύο αγγελούδια δηλαδή, ένα 9 χρόνων με ανοιχτά τα ποδαράκια του γυμνό ένα κοριτσάκι και το άλλο ένα αγοράκι. Πήγαινε το παιδί να αρχίσει να του πιάνει το ποδαράκι, το μπουτάκι, τον απέφυγε, πήγε να τη φιλήσει στο κεφαλάκι της», λέει ο πατέρας της 15χρονης στο MEGA.

«Και το παιδί μου είναι σε ένα φάσμα αυτισμού. Φωτογραφία ενός παιδιού 9 χρόνων, γυμνό δεν έχει κανένας γονιός. Έχω κι εγώ δύο κόρες, εγώ δεν έχω ούτε φωτογραφία της βάπτισης στο κινητό μου, γυμνό το παιδί 9 χρόνων. Δεν μιλάμε για νεογέννητο. Δεν έπρεπε να δείξει μία φωτογραφία στο παιδί μου. Να του δείξει μία γυμνή φωτογραφία και να την ρωτάει μετά σου αρέσω αν ήμουνα πιο νέος ή σου αρέσω τώρα; το παιδί μου».

«Έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς για αυτό το παιδί. Μία ζωή στην εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Είμαστε δίπλα της αλλά το μετά δεν ξέρουμε και τι έχει κάνει και σε άλλα παιδιά, αν έχει κάνει. Επειδή είναι στο φάσμα, πολλά πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει τι σημασία έχει. Αλλά αυτό το κατάλαβε και για αυτό μας το είπε, κατευθείαν και τον απέφυγε το δάσκαλο. Πήγε να την χουφτώσει και τον απέφυγε. Πήγε αυτός ο δάσκαλος στην τάξη και λέει ‘με ποιο παιδάκι έχω να κάνω σήμερα μάθημα;’ και λέει η δασκάλα πάρτε την … . Και της είπε η … της δασκάλας ‘σας παρακαλώ κυρία μην με αφήσετε να πάω’. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μπαίνει μέσα σε σπίτια και να κάνει ιδιαίτερα σε άλλες οικογένειες. Αλλά εμένα μου κάνει περιέργεια, πώς το έψησε το παιδάκι 9 χρόνων να καθίσει ακίνητο και να το φωτογραφήσει με ανοιχτά τα πόδια γυμνό».

Ο 40χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Το μεσημέρι του Σαββάτου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.