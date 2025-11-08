Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

Πάτρα: Φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλ...

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στης Αρχές για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων)  στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του και κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και  αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 7 άνδρες και τρία οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε πριν την άφιξη της ΠΥ και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα- Πότε εκδηλώνονται τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα

Στις 3 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Πάτρα: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Ειδήσεις