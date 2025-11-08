Πάτρα: Φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στης Αρχές για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του και κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 7 άνδρες και τρία οχήματα.
Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε πριν την άφιξη της ΠΥ και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.
Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr