Πάτρα: Φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλέων στην Ακτή Δυμαίων

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στης Αρχές για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων) στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του και κινητοποιήθηκαν πυροσβεστική και αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 7 άνδρες και τρία οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής έσβησε πριν την άφιξη της ΠΥ και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ΕΚΑΒ.