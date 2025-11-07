Πάτρα: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών

Την ερχόμενη Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 το πρωί η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας, τιμώντας τη Μνήμη των Πεσόντων Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος θα πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη δέηση.

Η δέηση θα ψαλεί στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, στην πλατεία Πυροσβεστείου στην Πάτρα επί των οδών (Κορίνθου & Άστιγγος) υπέρ των ηρωικών συναδέλφων, Αρχιπυροσβέστη Καραβασίλη Σάββα και Αρχιπυροσβέστη Σκούρτη Παύλου, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η ανακοίνωση εστάλη από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας.