e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 10 έως 14 Νοεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 10 έως 14 Νοεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.

Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.