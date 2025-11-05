Επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές

Τρεις πληρωμές έρχονται για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού μέχρι την ολοκλήρωση του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2025.

Σύμφωνα με το Dnews θα υπάρξει έξτρα πληρωμή εντός Δεκεμβρίου η οποία δεν αποκλείεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η 5η διμηνιαία δόση του 2025

εντός Δεκεμβρίου: είτε στις 30 Δεκεμβρίου είτε εφόσον αποφασιστεί νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων μεταξύ 18-23 Δεκεμβρίου μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

τέλη Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025 που κάνουν αίτηση συνήθως τελευταία στιγμή εντός Ιανουαρίου 2026.

Στο μεταξύ έκλεισε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.