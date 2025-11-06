Θανάσης Παπαδόπουλος στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Οι Δήμοι να διεκδικήσουν με κινητοποιήσεις όσα δικαιούνται»

"Η Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι Δήμοι, με κινητοποιήσεις να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται και όσα τους στερεί η κεντρική διοίκηση και επίσης, για τις αναρίθμητες περιπτώσεις της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Δήμους οι οποίες δεν συνοδεύονται από πόρους, να υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς κάτι τέτοιο ξεκάθαρα αντιβαίνει του Συντάγματος".

Αυτό τόνισε κατά την παρέμβαση του στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος εστίασε ιδιαίτερα στο ζήτημα της δημοτικής οδοποιίας, στην έλλειψη πόρων για την συντήρηση των δρόμων, στη συστηματική οικονομική αποδυνάμωση των Δήμων αλλά και στην πρόσφατη εξέλιξη της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης του λουκέτου σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. «Κάτω τα χέρια απ’ τα πρακτορεία των ΕΛΤΑ», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν κάνουμε κινητοποιήσεις, αν δεν βγούμε στους δρόμους τα ίδια θα λέμε και στο επόμενο Συνέδριο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος κάνοντας μνεία και στο ασφυκτικό νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι Δήμοι σημειώνοντας ότι «οι Δήμαρχοι είμαστε υπό ομηρία».

Στο κείμενο που παρέδωσε στο προεδρείο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων, έθεσε και εκεί το ζήτημα της αντισυνταγματικής πρακτικής της μεταφοράς αρμοδιοτήτων απ’ την κεντρική διοίκηση στους Δήμους χωρίς τους αναλογούντες πόρους.

Επίσης, αναφέρονται συνοπτικά και τα εξής:

· «Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι ανατίθενται στους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς να συνοδεύονται από χρηματοδοτήσεις σε πεδία πολιτικής όπως η συντήρηση των σχολικών μονάδων, η Πολιτική Προστασία, η διαχείριση των ζώων συντροφιάς και άλλα».

· «Οι υποδομές σε πόλεις και χωριά βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Δημοτική και αγροτική οδοποιία, κτίρια, γήπεδα, κοινόχρηστοι χώροι, όλα αδυνατούν να συντηρηθούν μέσα από τους σημερινούς προϋπολογισμούς και δεν περιλαμβάνονται σε κανένα εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο».

· «Για τη στήριξη των ορεινών περιοχών, όπου υπήρχε ώριμο νομοθέτημα, με κίνητρα, πόρους και εργαλεία για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι, έχει μείνει στα κυβερνητικά συρτάρια, παρά τη συμβολή και την πίεση της ΚΕΔΕ. Είμαστε αντιμέτωποι με το φάσμα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης της υπαίθρου».

· «Έχουμε μείνει να αντιπαλεύουμε μόνοι μας την ερήμωση της επαρχίας. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, σε βασικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες ιδίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Διαρκής η απαξίωση των Υπηρεσιών στην περιφέρεια από Τράπεζες, Σχολεία, Κέντρα Υγείας, όλα σε συνεχή κατήφορο. Η αιφνιδιαστική αναγγελία κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ έφερε τους κατοίκους σε απόγνωση, αφού σε πολλά μέρη δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τις συναλλαγές τους».

· « Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή περαιτέρω υποβάθμιση. Ιδίως για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές».

· «Να διασφαλιστούν βασικές υπηρεσίες - Ταχυδρομεία, Τράπεζες, Σχολεία, Υγεία. Να αποκτήσουν οι πολίτες της υπαίθρου τα ίδια δικαιώματα. Να γίνει πράξη η ισόρροπη ανάπτυξη - όχι σύνθημα. Έχουμε πόλεις και χωριά με ηλικιωμένο πληθυσμό που χρειάζονται ενίσχυση της «Βοήθειας στο Σπίτι» και των δημοτικών υπηρεσιών για να καλύψουν αυξημένες ανάγκες».

· «Κανένας νέος ή νέα δεν μπορεί να μείνει στην περιφέρεια, χωρίς πολιτική και δομές στήριξης της οικογένειας και των παιδιών».

· «Να θεσμοθετηθεί άμεσα η ενίσχυση των ΚΕΠ σε σύγχρονα one stop shop, για όλη την αναγκαία βεντάλια Υπηρεσιών σε κάθε Δημοτική Ενότητα».

· «Να συγκροτηθούν γραφεία τοπικής ανάπτυξης με γεωπόνο, οικονομολόγο και τεχνικό Η/Υ σε κάθε ορεινή κοινότητα. Χωρίς την αναγκαία παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, η επαρχία πεθαίνει».

· «Επείγει επιτέλους να συγκροτηθεί Ειδικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης, σύγκλισης και ανάπτυξης για όλους τους Δήμους της χώρας».

ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Επίσης, αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα της ξήρανσης των δασών ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε κείμενο με την πρόταση να περιληφθεί στο Ψήφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, τίθεται το ζήτημα της επίσπευσης απ’ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) της εκπόνησης Ειδικού Προγράμματος διαχείρισης και αποκατάστασης των πληγεισών και ευπαθών δασικών συστάδων στις ορεινές περιοχές, με έμφαση στη συλλογή και αξιοποίηση της ξηρής δασικής βιομάζας, με βάση τις συστάσεις των επιστημονικών φορέων και τις βέλτιστες ενδεδειγμένες πρακτικές βιωσιμότητας.

Επίσης, οι δασικές περιοχές με εκτεταμένες ξηράνσεις να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόληψης και αποκατάστασης με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος (build back better) και προστασίας των τοπικών κοινωνιών από επαγόμενους κινδύνους Πολιτικής Προστασίας (δασικές πυρκαγιές, διάβρωση, απώλεια βιοποικιλότητας, κ.λπ.).

Ακόμα, να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική επίβλεψη και συντονισμός σε εθνικό επίπεδο από το ΥΠΕΝ (Γενική Γραμματεία Δασών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Προστασίας Δασών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τις Διευθύνσεις Δασών ανά νομό) και με τα κατά τόπους Δασαρχεία, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕΔΕ - ΟΤΑ) και τις Περιφέρειες, για την ορθολογική, ασφαλή και περιβαλλοντικά βιώσιμη εφαρμογή του αναγκαίου προγράμματος διαχείρισης και αποκατάστασης.