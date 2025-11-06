Συνάντηση του Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, Maria Wadjinny

Τη Σύμβουλο Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας Maria Wadjinny, υποδέχθηκε στο Γραφείο του, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, παρουσία και της Διευθύντριας του Γαλλικού Ινστιτούτου των Πατρών Γεωργίας Πετροπούλου, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη Γαλλική Πρεσβεία, αλλά και με το γαλλικό στοιχείο της περιοχής μας εν γένει, μέσω κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, αλλά και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του νεοσύστατου FilmOffice.

Ο κ. Μπονάνος επεσήμανε τις αξίες και τα ιδανικά που μοιράζονται οι λαοί της Ελλάδας και της Γαλλίας, αλλά και τους κοινούς, διαχρονικούς πολιτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς τους δεσμούς. Ευχαρίστησε δε την κ Wadjinny για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον της, αλλά και την κα Πετροπούλου, με την οποία συνδέεται με μακρά και ειλικρινή φιλία.