Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε ανοιχτά της Καρπάθου - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους ψαράδες στην Κάρπαθο όταν είδαν μέσα στη θάλασσα έναν λευκό καρχαρία.

Ο λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (05.11.2025) με τους ψαράδες να τον κοιτάζουν έντρομοι.

Το τεράστιο ψάρι κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα των ψαράδων, ενώ είχε αρχίσει να τρώει ένα τόνο.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν στο TikTok.