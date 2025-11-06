Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8-11-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

ή ΤΣΑΜΗ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ) – ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ,

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 61 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 73

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ (ΜΠΟΥΓΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 81)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κατίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης & Μαρία, Μαρία & Χρήστος, Ιωάννης & Μαριάννα

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184 – Πάτρα, Τηλ. 2610 426 787, 6973 698042 - 690 6611060, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΗΛΙΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/25 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ — ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΦΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ,

ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ                      

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΖΩΗ ΕΜΑΝΝ. ΒΟΥΤΟΥΝΑ 

ΕΤΩΝ 94 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΛΛΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΑΓΟΥ 

ΕΤΩΝ 81 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 

ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΓΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

 

