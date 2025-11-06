Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
ή ΤΣΑΜΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ) – ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ,
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ - ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 73
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ (ΜΠΟΥΓΑ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κατίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης & Μαρία, Μαρία & Χρήστος, Ιωάννης & Μαριάννα
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184 – Πάτρα, Τηλ. 2610 426 787, 6973 698042 - 690 6611060, Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΗΛΙΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/25 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ — ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΦΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΙΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ,
ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΗ ΕΜΑΝΝ. ΒΟΥΤΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΛΛΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΑΓΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΓΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr