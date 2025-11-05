Παρέμβαση του Ανδρέα Κατσανιώτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανίες και νοικοκυριά

Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, υπέγραψε μαζί με δέκα ακόμη βουλευτές ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Ν. Παπασταύρου με θέμα: «Παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στις βιομηχανίες και στα νοικοκυριά».

Όπως τόνισε και ο ίδιος: «η αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλούν μεγάλες και αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Για παράδειγμα από τις ΑΠΕ παράγουμε φθηνή ενέργεια αλλά την ίδια ώρα οι

πολίτες βλέπουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η ερώτηση που καταθέσαμε στη Βουλή.

Τα προβλήματα στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι υπαρκτά και δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη

την Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για μια πιο δίκαιη και διαφανή αγορά ενέργειας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει επιτέλους να δουν τη μείωση κόστους ενέργειας στους λογαριασμούς τους».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η ενεργειακή ακρίβεια υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και αυξάνει το κόστος ζωής για τους πολίτες, ενώ, παρά τη σημαντική πρόοδο στη διείσδυση των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το χαμηλό κόστος παραγωγής τους δεν αντανακλάται στις τελικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική ερώτηση του κ. Κατσανιώτη και των άλλων βουλευτών, το πρόβλημα του

Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι μόνο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από το ισχύον μοντέλο λειτουργίας έχουν απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ακόμη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου διακυβέρνησης και τιμολόγησης των

αγορών ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η αδιαφάνεια και να προστατευθούν οι πολίτες από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών.

Παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικά μικρότερο κόστος παραγωγής, το ισχύον σύστημα οριακής τιμολόγησης επιτρέπει να καθορίζεται η τελική τιμή από τις πιο ακριβές μονάδες παραγωγής – κυρίως εκείνες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας αποζημιώνονται με τις ίδιες υψηλές τιμές, γεγονός που

διογκώνει τεχνητά το συνολικό κόστος και ακυρώνει το όφελος των ΑΠΕ για τον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανδρέας Κατσανιώτης και οι συνυπογράφοντες βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, ώστε να διασφαλιστεί ότι το χαμηλό κόστος παραγωγής των ΑΠΕ θα αποτυπώνεται πραγματικά στις τελικές τιμές ρεύματος. Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη ανασχεδιασμού της λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε να αποτραπεί η διαμόρφωση της τιμής αποκλειστικά από τις ακριβότερες μορφές ενέργειας και να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών.