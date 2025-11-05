Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 89
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος,
Χρήστος Αλεξόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος, Αγγελική, Μαρία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΓΕΩΡ. ΜΑΝΤΗ
ΕΤΩΝ 57
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/11/2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Οι Φίλοι
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
ή ΤΣΑΜΗ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ) – ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ,
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
------------------
