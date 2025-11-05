Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-11-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 89

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος,

Χρήστος Αλεξόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος, Αγγελική, Μαρία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΤΑΥΡΟ ΓΕΩΡ. ΜΑΝΤΗ

ΕΤΩΝ 57

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/11/2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Οι Φίλοι

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

