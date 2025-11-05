Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-11-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 89

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος,

Χρήστος Αλεξόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος, Αγγελική, Μαρία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΩΤΗΡΙΟ  ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   84

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-11-2025 & ώρα  3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.     

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΤΑΥΡΟ ΓΕΩΡ. ΜΑΝΤΗ

ΕΤΩΝ 57

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/11/2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Οι Φίλοι

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

ή ΤΣΑΜΗ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ) – ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ,

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΝΤΖΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Παιδική θεατρική παράσταση «Ας παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης

Συναγερμός για online απάτες: Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς θα προστατευτείτε

Χαλκίδα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν οι οκτώ συλληφθέντες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Λύρας Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Αναστόπουλος

Info