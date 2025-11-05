σπιράλ: Το αλαλούμ με τη διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας καλά κρατεί

Για "δημοτικό λάθος που στοίχισε στον Δήμο Πατρέων 55.000 ευρώ" κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το σπιράλ. Σε αυτή αναφέρει:

"Φαίνεται πως δεν χωρούσε δεύτερη αναγνώριση λάθους μέσα στην ίδια εβδομάδα από τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πατρέων. Έτσι απέμεινε μόνο η δημόσια ομολογία της Αντιδημάρχου Παιδείας για την ευθύνη της δημοτικής αρχής για την καθυστέρηση τοποθέτησης WC ΑμεΑ και εξωτερικού ανελκυστήρα στο 13ο ΓΕΛ Πατρών. Από την σχετική ανακοίνωση προτιμάμε να κρατήσουμε την –εξαιρετικά σπάνια για τη δημοτική αρχή- αναγνώριση δίκιου προς την μητέρα του μαθητή που επείγεται για τις εν λόγω υποδομές. Και όχι την επίρριψη ευθυνών στον εργολάβο(!) που επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Από την πλευρά της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Δημοτικής Περιουσίας, από την άλλη, δεν κρίθηκε σκόπιμο ούτε συγνώμη να ζητηθεί, ούτε καν πολιτική ευθύνη να αναληφθεί για ομολογημένο δημοτικό λάθος που στοίχισε στον Δήμο Πατρέων 55.000 ευρώ. Ο λόγος για «διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού €55.131,16 που αφορά μισθώματα και χαρτόσημο για τους μήνες από Αύγουστο 2024 έως και Απρίλιο 2025» σε μισθωμένο ακίνητο του δήμου. Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στην Δημοτική Επιτροπή της περασμένης Τρίτης, όπου υπηρεσιακοί παράγοντες ισχυρίστηκαν πως πρέπει να υπερψηφιστεί γιατί «το λάθος είναι του δήμου».

Πρόκειται για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στην Πλατεία Δροσοπούλου, όπου σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης «κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2024 έως και 04-05-2025 η επιχείρηση δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει, διότι η υφιστάμενη παροχή ρεύματος είχε διακοπεί και ο μετρητής (ρολόι - χελώνα) είχε αποξηλωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ σε παρελθόντα χρόνο».

Αναρωτιόμαστε: Αυτή η δεκατετράμηνη καθυστέρηση, προφανώς λόγω ολιγωρίας ή αδιαφορίας, που στοιχίζει ακριβά στο ταμείο και κατ’ επέκταση στον δημότη, δεν κρίνεται επαρκής λόγος ώστε να αναληφθεί κάποια πολιτική ευθύνη ή έστω μια απλή πρωτοβουλία προκειμένου να ελεγχθεί και –τουλάχιστον- να διορθωθεί η διαδικασία ώστε να μην ξαναπαρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο;

Τι απομένει; Το ατελείωτο αλαλούμ στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Τελικά, επί Λαϊκής Συσπείρωσης, τα δημοτικά ακίνητα είτε μένουν εντελώς αναξιοποίητα, είτε παραχωρούνται χωρίς αντίκρισμα, είτε ξενοικιάζονται, είτε μισθώνονται με εσφαλμένες διαδικασίες οι οποίες στοιχίζουν σε χρήμα και σε κύρος".