Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι χτύπησε τον 15χρονο γιο του

Γνωστός τενόρος κατηγορείται πως «έσπασε» στο ξύλο τον 15χρονο γιο του για ασήμαντη αφορμή. Μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του για τον άγριο ξυλοδαρμό, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο τενόρος και χορωδός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το βαρύ βιογραφικό και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας και θυμού, φέρεται να όρμησε την Τρίτη (04.11.2025) πάνω στο παιδί του και το τσάκισε στο ξύλο αφού πρώτα έκανε μεγάλη φασαρία στη σύζυγο του για ασήμαντη αφορμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον χτύπησε χρησιμοποιώντας τα χέρια, τα πόδια ακόμα και την παντόφλα του. Τα αίτια του ξυλοδαρμού φέρεται πως έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο που φοιτά.

Ο 15χρονος μάλιστα οδηγήθηκε με τη μητέρα του σε ιατροδικαστή όπου και εξετάστηκε ενώ σήμερα δεν πήγε στο σχολείο του.

Η πρώην σύζυγος του κατέθεσε με τον συνήγορό της μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως με αποτέλεσμα ο αοιδός του λυρικού θεάτρου να οδηγηθεί στην Αστυνομία. Σήμερα το μεσημέρι, οδηγήθηκε εκ νέου στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να καταθέσει στις αρχές την δική του εκδοχή των πραγμάτων για αυτήν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι οδηγείται στην Αστυνομία, για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στις 2:30 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2025, είχαν οδηγηθει και πάλι στο γραφειο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας, ο 46χρονος τενόρος και η 47χρονη συζυγος του, με τον πρώτο να κατηγορεί τον πατριό της δεύτερης οτι τον απειλούσε και την συζυγο του να καταγγέλλει οτι ο τενόρος της όρμηξε και την κλώτσησε.

Ειδικότερα όπως κατέθεσε η γυναίκα στις 12 Ιανουαρίου στις 07:00 το πρωί ο 46χρονος, τη χτύπησε με κλωτσιά, την απειλησε και την εξύβρισε ενώ ανέφερε ότι ανάλογα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν λάβει χώρα και στο παρελθόν σε βάρος της. Μάλιστα, η γυναίκα είχε προσκομίσει φωτογραφίες στους αστυνομικούς όπου την έδειχναν με μώλωπες σε όλο της το σώμα. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προσαγωγή του ζευγους στην Αστυνομία, η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του τενόρου. Παρόλα αυτά επειδή το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτεπάγγελτο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ο φάκελος απεστάλη στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών.

πηγή newsit.gr