e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και τις 7 Νοεμβρίου

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, έως και τις 7 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e- ΕΦΚΑ:

έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».