Επίδομα θέρμανσης: Προθεσμία μέχρι 5 Δεκεμβρίου για αιτήσεις

Μέσα στις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά τη δημοσίευση της Κοινής υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, η οποία καθορίζει τους δικαιούχους, τα κριτήρια και τα ποσά του επιδόματος που φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ. Πρόκειται για μια οικονομική «ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν τα Χριστούγεννα, προκειμένου να καλύψουν μέρος των αυξημένων εξόδων θέρμανσης του φετινού χειμώνα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν τις γιορτές. Το επίδομα ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με βαρύ χειμώνα μπορεί να ανέλθει στα 1.200 ευρώ.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης) που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους ακίνητα τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια. Το επίδομα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη, είτε δωρεάν παραχωρημένη.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος στη φορολογική δήλωση ή ένας από τους δύο, αν έχουν χωριστές δηλώσεις.

Κριτήρια χορήγησης

• Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ

• Έγγαμοι: Έως 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

• Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 29.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο

• Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ακαθάριστα έσοδα έως 80.000 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ποσά ανά καύσιμο

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής:

• Ηλεκτρική ενέργεια: 380 €

• Πέλετ: 360 €

• Καυσόξυλα / τηλεθέρμανση: 350 €

• Φυσικό αέριο: 325 €

• Πετρέλαιο ή υγραέριο: 300 €

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε παιδί, με ελάχιστο επίδομα 100 € και μέγιστο 800 €, ενώ για τις ψυχρότερες περιοχές η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως 1.200 €.

Προϋποθέσεις ανά καύσιμο και εξαιρέσεις

Για καυσόξυλα, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με έως 10.000 κατοίκους, ενώ για πέλετ έως 25.000 κατοίκους, με κλιματικό συντελεστή ≥ 0,8. Από το επίδομα ξύλων και πέλετ εξαιρούνται Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Για ηλεκτρική ενέργεια, δεν δικαιούνται όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Εκτός επιδόματος μένουν επίσης όσοι δηλώνουν ότι φιλοξενούνται, όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όσοι διαθέτουν πάνω από δύο Ι.Χ., καθώς και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.

Πληρωμές και προθεσμίες

• Αιτήσεις: έως 5 Δεκεμβρίου 2025 μέσω myAADE

• Προκαταβολή: έως 23 Δεκεμβρίου 2025 (60% για περσινούς, 50% για νέους δικαιούχους)

• Περίοδος αγορών: 1/10/2025 – 31/3/2026 (ή 1/6 για ξύλα και πέλετ)

• Δεύτερη δόση: έως 29 Μαΐου 2026

• Συμπληρωματικές πληρωμές: για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια έως 31 Ιουλίου 2026

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση μέσα από το myAADE, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο δικαιούχος δηλώνει την κύρια κατοικία, το είδος καυσίμου και καταχωρεί τα παραστατικά των αγορών.

Η φετινή διαδικασία είναι πιο απλή, πιο γρήγορη και πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε το επίδομα να καταβληθεί χωρίς καθυστερήσεις, μέσα στην καρδιά του χειμώνα.