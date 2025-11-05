Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας κυρίως τις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι, αλλά και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα. Το βράδυ της Τρίτης, έντονες καταιγίδες με κεραυνούς έπληξαν την Αττική, ενώ νέες βροχοπτώσεις και αστραπές αναμένονται μέσα στην ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως την Τρίτη σημειώθηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Κυλλήνη της Ηλείας να καταγράφει 52,8 χιλιοστά βροχής, ενώ ακολούθησαν η Άμφισσα και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων. Όπως τόνισε, «αύριο θα είναι μια εξίσου βροχερή ημέρα, κυρίως στα ανατολικά και νότια».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΤΟ "ΤΑΜΕΙΟ" ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ <br>Πολύ καλές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα 4 Νοεμβρίου 2025, κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα . Η Κυλλήνη της Ηλείας προηγείται με 52.8 mm, ακολουθούμενη από την Άμφισσα και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων, με βάση τα δεδομένα των Μετεωρολογικών… <a href="https://t.co/OqwuXN8n6x">pic.twitter.com/OqwuXN8n6x</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1985786553298272647?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε επόμενη ανάρτησή του, εξήγησε ότι οι πυρήνες των καταιγίδων κινούνται προς τα κεντρικά ηπειρωτικά με βορειοανατολική κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει πως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια και βορειοδυτικά της Αττικής, χωρίς όμως μεγάλα ύψη βροχής. Όπως υπογράμμισε, «το έκτακτο δελτίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και αύριο».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Οι πυρήνες των καταιγίδων που επηρεάζουν τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν ΒΑ κίνηση και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φαινόμενα που θα εκδηλωθουν ( όμβροι) θα επηρεάσουν κυρίως τα Β-ΒΔ τμήματα της Αττικής χωρίς όμως με μεγάλα ύψη βροχής. Το έκτακτο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ… <a href="https://t.co/1JkcYPosN4">pic.twitter.com/1JkcYPosN4</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1985751929075425574?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr προβλέπει ότι η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί και η Δυτική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από το πρωί της Πέμπτης, με εξασθένηση των ανέμων και περιορισμό των φαινομένων στα ανατολικά. Ωστόσο, νεφώσεις και σποραδικές βροχές θα παραμείνουν έως το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα αναμένεται γενικότερη βελτίωση. Η πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού

