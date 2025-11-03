Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Σμύρνης και Βύρωνος - Τραυματίας οδηγός μηχανής

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε νωρίτερα στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Βύρωνος, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι. Παρέμεινε ωστόσο στις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Από τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης, οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.