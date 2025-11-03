Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Σμύρνης και Βύρωνος - Τραυματίας οδηγός μηχανής

Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Σμύρνης κ...

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε νωρίτερα στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Βύρωνος, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι. Παρέμεινε ωστόσο στις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Από τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης, οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Ειδήσεις Τώρα

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

"Έφαγαν πόρτα", όσοι πήγαν σήμερα στα ΕΛΤΑ της Ανθείας στα Ζαρουχλέικα - Ακούστε τι λένε οι πολίτες - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τροχαίο ατύχημα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις