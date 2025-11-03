Δύο ακόμα συμμετοχές από Αγρίνιο και Μεσολόγγι στο φετινό The Voice of Greece - Δείτε πώς πήγαν

Δύο ακόμα συμμετοχές από τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από Αίγιο & Μεσολόγγι είδαμε στο φετινό Τhe Voice of Greece το περασμένο Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025 στο Σκάι και οι δύο προσπάθειες είχαν θετική κατάληξη.

Από το Αίγιο διαγωνίστηκε η 28χρονη Δήμητρα Θανοπούλου, η οποία ερμήνευσε το λαικό κομμάτι «Τι έκανα για πάρτη μου» και κατάφερε την τελευταία στιγμή να γυρίσει την καρέκλα του να τη δει ο Χρήστος Μάστορας παίρνοντας την στην ομάδα του. «Με έσωσες», ήταν τα αυθόρμητα λόγια της Δήμητρας Θανοπούλου που πέρασε στην επόμενη φάση του δημοφιλούς, διαγωνιστικού τραγουδιστικού σώου.

Επίσης είδαμε την 53χρονη Κατερίνα Κουμπή από το Μεσολόγγι, η οποία εκμυστηρεύθηκε πως δίσταζε να έρθει και πως την έπεισαν άνθρωποι του περιβάλλοντος της. Η Κατερίνα Κουμπή τραγούδησε με αυτοπεποίθηση ένα ωραίο τραγούδι της αείμνηστης Τίνα Τάρνερ, το «Private dancer» και κατάφερε να γυρίζουν να την δουν ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης επιλέγοντας η ίδια τελικά να πάει στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.